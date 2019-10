A Nyon, on cherche un demi-préfet

Occupant déjà un demi-poste de préfet, Chantal Turin succédera tout naturellement à Jean-Pierre Deriaz, qui a fait valoir ses droits à la retraite après quinze ans de loyaux services aux Communes et aux citoyens du district de Nyon. Peu après son entrée en fonction, l’ancien syndic de Coppet et député socialiste avait assumé les Préfectures de Nyon et de Rolle, avant de reprendre en 2008 l’ensemble du nouveau district de Nyon. D’abord avec Nelly de Tschar­ner, qui avait un plein-temps, puis avec Chantal Turin, nommée à 50% en juin 2014.

«J’avais annoncé au Conseil d’État que le poste à plein temps m’intéressait, d’autant plus que cela ne changera pas grand-chose pour moi», relève cette ancienne boursière communale hors parti, qui s’est rodée, en cinq ans, à tous les aspects du job.

Mais pourquoi l’État remet-il au concours un poste à 50% pour la seconder, alors que la préfète de Morges, Andréa Arn, est répondante pour bien plus de Communes (62 contre 47 à Nyon)?

«Notre district est plus peuplé, près de 100'000 habitants, et plus urbain. Nous devons traiter plus d’affaires pénales et d’audiences du Tribunal des baux», explique la préfète, qui n’a guère eu le temps de donner des coups de main ailleurs. Ce sont en effet ses deux collègues du Nord vaudois qui viennent parfois seconder la préfète morgienne.

Reste à savoir si un poste à 50%, mis au concours durant les vacances scolaires avec un délai courant jusqu’au 27 octobre, attirera de nombreux candidats.