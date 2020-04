A Prangins, la crèche se conte en bois et en paille

Bois, paille et enduits de terre prise sur place. La future crèche de Prangins, qui abritera également un restaurant scolaire, sera construite avec ces matériaux qui ont fait le malheur et le bonheur des «Trois petits cochons», conte qui a donné son titre au projet lauréat du concours d’architecture organisé par la Commune, qui a reçu 60 dossiers. Le loup pourra souffler aussi fort qu’il veut, le futur bâtiment, dont la structure et les façades seront en bois et l’isolation en torchis, devrait résister au feu et au temps.

«Tout a convergé, au sein du jury, vers ce projet qui tenait compte de notre demande d’utiliser des matériaux durables et sains pour les enfants, qui s’intégrait parfaitement à l’environnement bâti et répondait à l’économie de moyens souhaitée», explique Alice Durgnat Levi, municipale de l’enfance. Ce projet sera la dernière pièce de la politique familiale engagée durant la législature 2016-2021, qui a permis d’équiper le village de nouvelles écoles, d’une unité d’accueil pour écoliers, d’un restaurant scolaire et de locaux parascolaires, avec bibliothèque.

Un besoin des familles du village

La crèche de 44 places, qui offrira un potentiel d’accueil pour plus de 90 enfants par semaine, répond à un besoin tant pour les familles du village que pour le Réseau des Toblerones, qui souffre d’un déficit de 200 places. La forte demande pour des repas de midi ayant déjà contraint la Municipalité à ouvrir une classe pour y faire manger 24 élèves, le bâtiment comprendra également un restaurant scolaire de 60 places. «Cela permettra de détendre la situation et d’avoir une certaine réserve pour l’avenir, de nouveaux quartiers étant projetés dans la commune», précise la municipale. La construction prendra forme sur le site des Morettes, idéalement placé au centre du village, à proximité de l’école enfantine et l’UAPE. «Les familles pourront ainsi d’un même pas amener leur bébé et déposer leur plus grand», se réjouit la municipale.

Lauréat du concours, l’architecte Philippe Le Roy, de Nyon, a privilégié un bâtiment compact à quatre pignons, un grand et trois petits, adossé en partie à un immeuble d’habitation qui avait une façade borgne donnant sur l’école des Morettes. Ce qui permet de dégager de l’espace sur la parcelle. «C’est la demande d’un client, qui voulait une isolation en paille pour son chalet en Valais, qui m’a donné l’idée d’explorer cette piste pour ce bâtiment public sur deux niveaux», explique l’architecte.

Sous réserve de l’obtention des crédits soumis au Conseil communal dès que possible, la construction est prévue pour l’été 2021. En raison de la crise, la présentation des projets, qui était prévue le 8 avril, a été reportée, probablement au mois de juillet.