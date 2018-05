A Rolle, le trafic sera chamboulé jusqu'à la fin de l'année

Les Rollois ont déjà vécu le grand chamboulement de la réfection de la Grand-Rue. Voici venir celui du plan de quartier Grandes-Buttes-Jardins, qui prévoit la construction de logements, d’un parking souterrain, de commerces et de services de proximité.

Le lancement des travaux, qui permettront de mettre en conformité les collecteurs et de démolir les Caves Hammel et la villa située juste au-dessus, implique la fermeture de la rue du Temple et de la place du Marché. Conséquence, la ville a dû jouer à Bison Futé pour organiser le trafic et le stationnement en ville au fur et à mesure des chantiers jusqu’à la fin de l’année.

Ainsi, du 4 juin à la mi-août, le bas de la rue du Temple, dont la fontaine sera déplacée, sera interdit à la circulation. De mi-août à décembre, sa partie nord sera bouclée, sauf pour les riverains. Des déviations seront mises en place par la rue du Nord et les Petites-Buttes.

Les places de stationnement étant supprimées (49 sur la place du Marché, 6 à la rue du Temple et 4 à la rue du Nord), la Ville a prévu de restituer 66 nouvelles places dans un rayon de 200 mètres: 23 seront créés à la place des Tilleuls, sans gêner le déroulement du marché, 14 sur l’esplanade du Château et 17 le long de la promenade des Amoureux, ainsi qu’une bonne dizaine sur la Grand-Rue, pour un parcage de courte durée. Toutes seront gratuites. La population sera informée de l’évolution du chantier et du trafic sur panneau lumineux, site Internet et application mobile (24 heures)