A Tolochenaz, les deux camps du référendum ont préféré s'ignorer

Jeudi soir à Tolochenaz, 19 heures. Les citoyens qui souhaitent s’informer ou parler du quartier de 2'500 habitants, Sud Village, sur lequel ils sont amenés à s’exprimer d’ici au 9 février, ont l’embarras du choix. Ce ne sont en effet pas moins de deux soirées qui leur sont proposées au même moment.

À la salle polyvalente tout d’abord, où l’association villageoise «J’aime Tolochenaz», qui soutient le projet, ouvre une séance d’information et de débats qui attire une centaine de personnes. Problème: les opposants se comptent sur les doigts d’une main, ce qui – il faut l’avouer – limite considérablement la multiplicité des points de vue et la richesse des échanges. «Il n’y a qu’en votant oui au projet qu’on fera participer les propriétaires aux équipements publics du quartier», pouvait-on notamment entendre de la bouche des partisans, à l’image de Martin Zwahlen. On notera l’intervention sonore de l’ancien syndic Pierre-Alain Mercier, l’un des rares ayant manifesté son refus: «Il faut voter non, pour ramener la paix au village.»

La composition de l’assistance lors de cette soirée de «J’aime Tolochenaz» ne démontre pas une ferveur quasi unanime en faveur du «oui», mais bien une fracture profonde entre les habitants. Car au même moment, à la salle de l’ancienne poste, a lieu une soirée «politique conviviale, avec soupe de pois et vin chaud offerts par les irréductibles Tolochinois». Lancée par les opposants, la démarche a des allures de pied de nez de la part de ceux qui ont refusé de participer à l’événement de «J’aime Tolochenaz», au prétexte qu’ils n’auraient que cinq minutes sur l’heure et demie pour faire valoir leur point de vue.

Si les anciens disent que l’autoroute a divisé le village en deux lors de sa construction dans les années 60, les clivages se sont considérablement renforcés ces dernières années autour des différents projets urbanistiques de la localité. Ainsi, aujourd’hui, hormis sur les réseaux sociaux où les plus engagés s’invectivent sans cesse par factions interposées, l’on ne parvient plus à échanger véritablement sur les politiques communales.

Désavoué par le Tribunal fédéral pour s’être trop investi lors de la votation populaire précédente, l’Exécutif ne prend, quant à lui, pas part à la campagne, et son idée de débat entre les deux camps n’a pas convaincu les opposants qui n’ont donc pas voulu y participer. Les deux soirées partisanes de jeudi dernier sont aussi éloquentes, avec une centaine de personnes réunies de chaque côté, sur les 1900 que comprend le village. Parce que chez les Tolochinois, on ne cause pas, Monsieur, on ne cause pas: on vote!