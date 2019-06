A la gare de Morges, la dernière pièce du puzzle se verra de loin

Pour ceux qui se souviennent d’avoir serré la main du Père Noël sur les escaliers du défunt grand magasin Innovation ou qui ont acheté des bouquets chez le fleuriste pendant des décennies, le changement promet d’être brutal. Car c’est d’un changement d’époque qu’il s’agit avec le bloc en construction pile en face de la gare et dont les contours ont été détaillés lors de la pose de la première pierre mercredi 5 juin.

Une sorte de complexe «à l’américaine» avec 162 logements, des commerces et quelque 400 emplois attendus dès l’été 2021 sur 3800 m2 de bureaux. Mais surtout une tour de 17 étages – 49,5 mètres de haut –, peu courante dans le paysage d’une ville de cette taille. «Avec le quartier des Halles voisin, dont les premiers locataires sont attendus l’an prochain déjà, nous assistons à quelque chose d’unique puisque tout a été rasé pour être reconstruit sur un périmètre impressionnant, s’emballe le syndic, Vincent Jaques. Il y a forcément des craintes avec un projet pareil, mais nous avons sans cesse informé la population et les riverains, et je crois que la curiosité a pris le dessus sur l’émotion.»

Si un projet de cette envergure concerne de multiples acteurs, à commencer par le propriétaire (ndlr: un fonds d’investissement d’UBS) et l’entreprise générale Implenia, les architectes peuvent être qualifiés «du cru» puisqu’il s’agit des bureaux Fehlmann, de Morges, et Magizan, dont le patron, Olivier Fazan, est un enfant de la région. «Nous sommes particulièrement fiers d’apporter notre concours à cette dernière pièce du puzzle de la gare», a souligné Serge Fehlmann. «Les appartements auront une double vue, avec le lac évidemment, et cet endroit sera très important pour la ville avec beaucoup de vie et une grande place qui reliera toutes ces nouvelles réalisations.»

Quand on sait que le vieux bâtiment de la gare est encore appelé à être complètement refait à l’horizon 2025, c’est à se demander si le centre de Morges ne va pas se déplacer le long des rails. «La dynamique créée par l’arrivée de nouveaux commerces va stimuler toute la commune, mais nous devrons être à la hauteur pour que l’aménagement public donne envie aux gens de s’approprier cette nouvelle ville dans la ville, tout en gardant un centre historique fort, avec l’attrait qui est le sien aujourd’hui», acquiesce Vincent Jaques en parlant de défi. Comme celui de livrer ces appartements de standing dans les temps, en 2021, ce qu’a assuré le maître de l’ouvrage.

À noter qu’en plus d’être chauffé par l’eau du lac, l’ensemble sera un modèle de consommation énergétique, avec plus de 1000 m2 de panneaux photovoltaïques ainsi que des toits végétalisés. Et si 270 places de parc sont prévues pour les véhicules, 350 concernent les vélos, toujours dans une optique de mobilité douce. (24 heures)