Alexis Forel mérite bien un centenaire à son nom

Le visage du billet de 1000 francs (Auguste, avec au verso sa fameuse fourmi), l’étude du Léman (François-Alphonse, qui a donné son nom au sous-marin de Jacques Piccard), difficile de s’y retrouver avec tous les glorieux Forel qui ont laissé une trace de leur riche expérience.

C’est Alexis qui est mis à l’honneur cette semaine et pour toute l’année, lui qui a consacré sa vie à la sculpture, mais bien plus encore à la mise en place d’un musée qui n’a pas tout de suite porté son nom et dont la fête du centenaire s’ouvre samedi 24 mars (lire ci-contre). «On peut davantage parler d’un heureux hasard», explique Laura Salvadori, historienne de l’art et collaboratrice scientifique du musée. «Tous deux artistes, Alexis Forel et son épouse, Emmeline, cherchaient un lieu pour accueillir leurs œuvres ainsi que les collections (estampes, mobilier et objets d’art) accumulées au fil des ans. Le couple pense d’abord au château de La Sarraz, mais l’affaire ne se conclut pas.»

Au même moment, en 1915, des notables de la ville, dont l’homme de théâtre René Morax, fondent la Société du Vieux-Morges, qui souhaite «réunir et protéger tout ce qui concerne le passé de Morges du point de vue historique et artistique». L’affaire ne peut pas mieux tomber et les deux parties unissent leurs ambitions – facilitées par les moyens financiers d’Alexis Forel, issus de la fortune familiale – pour acquérir le bâtiment de la Grande Laiterie, dans un état déplorable.

«L’arrangement est bon pour tout le monde, résume Laura Salvadori. Les époux Forel s’installent dans les étages, Emmeline aménage son atelier, où elle peint des paysages, et la Société du Vieux-Morges dispose d’un espace permanent pour exposer ses meubles, tapisseries, gravures et autres objets d’art.» En prime, le pacte successoral prévoit qu’elle héritera du bâtiment et des collections au décès du couple.

De gros travaux de restauration sont entrepris, lesquels nécessitent la vente de la propriété familiale, le Domaine de Terre-Neuve, à Saint-Prex. «Alexis décède en 1922 et c’est alors sa veuve qui va sortir de l’ombre pour prendre le relais et développer le musée, note le conservateur actuel Yvan Schwab. Elle a joué un rôle très important sans jamais tirer la couverture à elle puisque c’est encore à son initiative qu’en 1943 le musée est rebaptisé du nom de son mari.»

Collection éclectique

Lieu d’exposition «sur rendez-vous», mais aussi lieu de vie, l’institution pratique une politique active d’acquisition au-delà du décès d’Emmeline, en 1957, puisqu’un neveu – Oscar-Louis – se montre très généreux avec le premier véritable conservateur, Jean Gagnebin. Le musée ajoute quelques couleurs à sa palette, avec notamment la collection de jouets, théâtres et poupées léguée par René Morax. Une certaine démocratisation est en marche, le lieu s’ouvre à un public toujours plus large.

Dès les années 1980, le mécénat de famille s’interrompt avec le décès d’Oscar-Louis, la Ville supportant dès lors aux deux tiers les charges d’exploitation. Ce qui n’empêche pas le musée de réaliser quelques expositions retentissantes et ambitieuses – 136 depuis sa création – malgré des moyens limités. Le nouvel espace de la «galerie rouge», sous les toits, en fait justement le détail et rend un bel hommage à tous ceux qui ont fait de ce «petit centre culturel» un lieu attachant à voir absolument. (24 heures)