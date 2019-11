Arzier fait volte-face et soulage ses finances

La Commune d’Arzier-LeMuids a finalement voté son arrêté d’imposition après une première tentative manquée. Le Conseil communal l’avait refusé au mois de septembre. Un vote qui avait mis le village dans une situation kafkaïenne. L’ancien arrêté d’imposition était prorogé, même s’il était parfaitement identique à celui refusé par l’assemblée.

Deux mois plus tard, la Municipalité est revenue avec le même projet en estimant que le refus du préavis était une maladresse plutôt qu’une volonté de conserver un taux à 64 points. Elle donnait ainsi la chance à un nouveau débat sur cette problématique sensible. Et elle a eu raison puisque l’assemblée a finalement accepté la proposition de statu quo en maintenant le taux à 64 points.

Entre les deux séances, la commission des finances a eu la possibilité de mettre son nez dans le budget 2020. Elle a été convaincue de la nécessité de maintenir la fiscalité à son niveau actuel. Les prévisions pour l’exercice à venir sont en effet très peu réjouissantes avec des recettes conjoncturelles en chute libre. La prochaine mise en zone réservée de l’ensemble du territoire communal, en attendant la révision du plan général d’affectation, gèlera le développement d’Arzier -LeMuids pendant plusieurs mois. Et, de ce fait, la Commune sera privée de rentrées liées aux gains immobiliers notamment.

Une baisse de l’imposition à 62,5 a toutefois été demandée par un conseiller. L’élu estimait qu’il fallait reporter la bascule des charges de 1,5 point que représente la reprise de la facture des soins à domicile par le Canton. Il n’a pas été suivi par l’assemblée, qui a préféré à une large majorité et sans aucun enthousiasme donner sa confiance au projet de la Municipalité.