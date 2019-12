Arzier met le paquet pour ses chalets d’alpage

La buvette du Vermeilley ouvrira toute l’année

Située sur les pistes de ski de fond et de raquettes à neige, entre La Givrine et Le Marchairuz, la buvette-restaurant du Vermeilley est une halte très appréciée des randonneurs. L’ambiance est chaleureuse et les fondues de Jean-Marc Borloz (classé 6e au Mondial de la fondue à Tartegnin en 2019) sont réputées loin à la ronde.



Cela dit, le patron, en place depuis 2003, s’impatiente. «Ca fait 10 ans qu’on attend des rénovations pour ouvrir toute l’année. Mais attention, on ne veut pas une auberge de luxe, ni un fast-food. Il faut conserver les vieilles poutres». Sur ce point, le municipal Nicolas Ray peut le rassurer. «Le cachet sera conservé, et la grange restera utilisée par les vaches. Pour ouvrir à l’année, nous devons tout mettre aux normes, ce qui revient à faire de gros travaux, notamment pour avoir une citerne d’eau et une mini step». Le municipal explique que la Commune ne peut pas assumer cette dépense de 1,5 million sans toucher des aides.



Inclue dans le Projet de développement régional agricole (PDRA) «Harmonie d’alpages», la rénovation du Vermeilley devrait obtenir un soutien financier du Canton de Vaud et de la Confédération à hauteur de 60%. La Municipalité prévoit de demander ce crédit de rénovation en 2020. Elle espère des nouvelles positives de ce PDRA d’ici là.





Le Vermeilleyà 4km de La Givrine, en direction du Marchairuzà pied, à ski de fond ou en raquettes à neige (pas en voiture)tous les jours sauf le dimanche soir. Possible de réserver le soir, une table ou tout le chalet (45 places).fondues et croûtes au fromages en tous genres, assiettes de charcuterie, soupe et pâtes du chalet, tartes maison…+41 79 205 15 90 www.levermeilley.com