Attaque biblique contre l’emblème du Long’I’Rock

L’acte a surpris tout le monde à Longirod. La sculpture, ultime vestige du festival Long’I’Rock, qui avait vu sa seule édition en 2010, a été prise pour cible pour des raisons religieuses durant le week-end pascal. Le vandalisme est heureusement symbolique puisque l’œuvre d’un peu moins de 2 mètres de haut ne semble pas avoir été abîmée. Un sac-poubelle a été posé pour cacher cette main fermée avec l’index et l’auriculaire levés, geste familier de reconnaissance et de complicité dans la culture rock.

Dans ce cas, c’est le symbole jugé satanique qui est attaqué. Un message collé demandait pardon au Seigneur en citant un verset biblique: «Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.»

L’affaire a été révélée par le site www.lacote.ch. C’est sur ce média que le syndic a appris la nouvelle mercredi matin, alors que le sac-poubelle avait déjà été enlevé. L’élu pensait que l’œuvre, installée sur un carrefour à l’entrée du village, avait fini de faire réagir les croyants les plus fervents. «Un an ou deux après le festival, une femme habitant une commune voisine m’avait apostrophé pour me dire combien elle trouvait cette sculpture scandaleuse. Elle m’avait parlé de Satan et de la Bible. Je lui avais répondu que je prenais acte de ses récriminations mais on n’avait rien changé.»

Samuel Grosclaude, ancien porte-parole du Long’I’Rock, ne s’émeut pas plus de l’incident. Il se souvient toutefois aussi des réactions courroucées qu’avait suscitées l’utilisation du signe des cornes ou cornes du diable sur l’affiche du festival. «Avant la manifestation, nous nous sommes fait azorer une ou deux fois, assure-t-il. Puis nous n’avons plus rien entendu. Notre but n’était nullement de faire de la provocation. Finalement, ce qui est arrivé ces derniers jours est assez drôle.»

Au sein de la paroisse de Gimel-Longirod, le pasteur n’a jamais entendu ses ouailles se plaindre ou dénoncer la présence de la sculpture. «Le signe représenté fait partie d’une culture très présente dans notre société, explique Florian Bille. Le monde du heavy metal sait jouer avec les symboles. Je ne suis donc pas choqué par cette œuvre.» L’homme d’Église relève toutefois que le verset collé sur le sac-poubelle n’est pas anodin. «Il a été prononcé par Jésus lors de sa crucifixion. Il est donc inscrit dans la période pascale. Théologiquement, son utilisation est plutôt intéressante.»

Geste de l’Antiquité

Quant au signe des cornes, son symbolisme remonte à plus ancien encore. Il apparaît pour la première fois dans la Grèce antique. La mythologie racontait que le peuple adressait ce signe au roi Minos. Il lui rappelait ainsi la trahison de sa femme Pasiphaé, coupable d’avoir eu une relation avec un taureau crétois qui donna naissance au Minotaure.

Il est encore très utilisé en Italie et en Sicile, pour signifier à quelqu’un qu’il est cocu. Dans la tradition napolitaine, il est également exécuté avec le bras vers le bas pour conjurer le mauvais sort. En 1973, le président italien Giovanni Leone, originaire de la ville au pied du Vésuve, n’avait pas été compris par une grande partie de ses compatriotes quand il l’avait réalisé alors qu’il visitait des malades. Il avait fait polémique malgré lui.

Ces dernières années, le signe des cornes s’est imposé dans le monde du rock, et du metal en particulier. C’est probablement à ce moment-là qu’il a été pris pour une représentation de la tête du diable. (24 heures)