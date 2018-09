Au vu des années difficiles à venir, Morges veut taxer les propriétaires

Elle ne cesse de faire parler et de mettre les exécutifs dans l’embarras à l’heure de boucler les budgets. La Réforme sur l’imposition des entreprises (RIE III) entrera en vigueur en 2019 et prévoit de nombreuses pertes pour les communes (130 millions selon l’Union des communes vaudoises) et ce malgré l’accord signé en début de semaine dernière par le Conseil d’État et l’UCV qui adoucit la facture de 50 millions.

Les municipalités doivent donc prendre des mesures pour anticiper ces pertes conséquentes. À Morges, l’Exécutif a choisi comme parade de faire passer les propriétaires à la caisse en demandant d’augmenter le taux communal de l’impôt foncier de 1,0‰ à 1,5‰. «Il n’était pas prévu d’augmenter les impôts pour la législature, ce n’était pas la volonté de la Municipalité, explique Mélanie Wyss, responsable des Finances. C’était la mesure nécessaire pour faire face aux pertes fiscales annoncées.»

«L’objectif est d’assurer la viabilité des finances communales durant la période de transition 2019-2021»

En effet, l’exercice 2019 s’annonce particulièrement compliqué et l’entrée en vigueur de la Réforme sur l’imposition des entreprises aura pour effet une perte de recettes fiscales des entreprises correspondant à environ 4,9 millions pour la Ville de Morges. «Si la compensation financière du Canton aux communes (ndlr: 50 millions) est adoptée, alors Morges devrait toucher environ 1,5 million, développe Mélanie Wyss. Autant dire que cela ne suffit pas pour faire face à cette RIE III.» Dès lors, la Municipalité précise dans son préavis que «l’objectif est d’assurer la viabilité des finances communales durant la période de transition 2019-2021 (ndlr: durée pour que les effets de la RIE III soient absorbés)» et qu’il «est ainsi nécessaire de faire un effort pour contenir les charges de fonctionnement (…) et de trouver des sources de revenus complémentaires».

L’augmentation de l’impôt foncier de 0,5 point permettrait ainsi de générer un revenu supplémentaire de 1,5 million. Une solution qui n’est pas du goût du PLR: «On parle d’une augmentation massive, de plus de 50% de cet impôt», lance Richard Bouvier, président du parti morgien, le même que celui de la municipale des Finances. «On parle d’augmenter une taxe en prévision de deux années difficiles, mais on imagine bien qu’elle ne redescendra pas une fois cette période terminée.» La Commission des finances est actuellement en train d’étudier la proposition et le Conseil communal se prononcera en novembre.

Saint-Prex recule

Quelques kilomètres plus loin, Saint-Prex a également voulu anticiper les effets de la RIE III. «Nous voulions proposer une augmentation de 5 points d’impôt, explique Carine Tinguely, municipale en charge des Finances. Mais la Commission des finances s’y est opposée. Elle n’est pas contre sur le fond, mais estime que le moment n’est pas opportun. Nous avons donc renoncé car nous avons besoin du soutien de la CoFin pour que le Conseil nous suive et pour éviter un référendum populaire.»

La commune à la fleur de lys se prépare donc à faire face en continuant sur la même ligne. «C’est une situation difficile, admet la municipale saint-preyarde. Mais je déplore le fait que nous vivons dans une Confédération qui fait 2,5 milliards de bénéfices, dans un canton dont les finances vont bien et que ce soient toujours les communes, et donc en finalité les citoyens, qui passent à la caisse.»

Un avis partagé par sa collègue morgienne: «Il est très compliqué de travailler dans les conditions actuelles, regrette Mélanie Wyss. On nous demande de faire un budget sans avoir tous les chiffres en main, alors que l’on sait que les charges cantonales représentent de gros montants pour les communes.» Un coup de gueule de plus en plus pressant et partagé par bon nombre d’élus communaux. (24 heures)