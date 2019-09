Avec la place Perdtemps en vert, Nyon voit l’avenir en rose

Lausanne a sa place de la Riponne, Genève sa plaine de Plainpalais. Nyon sa place Perdtemps. Cette dernière est certes plus modeste que celles des deux capitales, mais tout de même de dimension respectable, avec son carré de 150 m de côté situé entre la gare et la vieille ville. Redonner à ce grand parking à ciel ouvert son lustre et sa fonction d’antan est depuis 2016 l’élément clé du concept Cœur de Ville, le projet phare de la Municipalité pour redynamiser le commerce et le cadre de vie au centre-ville.

Vue depuis la future bibliothèque-médiathèque

Lundi, elle a dévoilé le lauréat du mandat d’études parallèles lancé pour enterrer les voitures – un projet attendu depuis soixante ans! –, et créer en surface un parc public, des commerces ainsi que des services d’utilité publique. Intitulé Pleine Terre, le projet choisi parmi neuf groupes d’architectes-ingénieurs-paysagistes est le plus vert et le plus modeste en termes de construction.

Démarche participative

À l’origine, pourtant, les autorités pensaient construire sur le flanc sud-ouest de la place un front entier de bâtiments abritant des commerces au rez-de-chaussée et des logements dans les étages. Dans l’idée de créer une «boucle d’adresses» mêlant terrasses, places publiques et arcades commerciales depuis la gare jusqu’à la place du Château. «Cette idée de bloc le long de l’avenue Viollier a eu de la peine à passer, car elle était massive et supprimait une rangée de platanes», relève Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme. La démarche participative qui a permis à 40 citoyens de suivre activement le concours d’urbanisme, à travers ateliers et tables rondes, a aussi mis en évidence de fortes réticences à trop bâtir sur la place. Les plus anciens étaient nostalgiques du vaste pré existant jusque dans les années 60 (lire encadré), les plus jeunes étaient plus branchés verdure et biodiversité que bétonnage.

L’entrée côté porte de Saint-Jean

Résultat, la Ville a abandonné le volet logements, avec lequel elle espérait pourtant financer une partie du futur parking souterrain. «Aujourd’hui, dans le cadre d’un partenariat public-privé, l’idée est d’accorder un droit de superficie avantageux à l’investisseur du parking, en échange d’une prise en charge par ce dernier des coûts du parc public», explique le municipal. Le parking, qui n’offrira, avec 450 places enterrées, guère 50 places de plus qu’actuellement, est estimé à quelque 20 millions de francs. Il sera logé sous le quart sud-ouest de la place Perdtemps, avec entrée et sortie au début de la rue Saint-Jean, laissant ainsi une grosse part de la surface en pleine terre.

Arcades en contreforts

Pour le groupe lausanno-zurichois lauréat, Paysagestion, Localarchitecture, Kung & Associés et Mrs Partner, cela permet d’y planter des arbres haute tige, dans l’idée de retrouver un peu de l’esprit de l’époque où la place Perdtemps était garnie d’allées de platanes, de vergers, de potagers. «Notre projet veut recoudre le futur parc à la vieille ville, mais aussi au futur quartier culturel de Perdtemps Usteri, à l’est, en jouant avec les niveaux du terrain et des accès facilités de tous côtés», explique Julie Imholz, urbaniste-paysagiste. Les vieux murs seront remplacés, avec aux angles côté ville de larges emmarchements. Quant à la place elle-même, elle sera ornée de trois bois.

Au nord, le «bois dormant», le long de l’avenue Perdtemps, qui deviendra piétonnière et permettra enfin à l’Hôtel des Alpes de créer une terrasse. Le «bois mouvant», du côté de l’avenue Viollier, qui s’ouvre sur des jeux, des allées doucement remontantes, adaptées aux personnes à mobilité réduite, et un pavillon abritant l’Office du tourisme. En dessous, dans le mur, quelque 250 m2 pour des commerces et artisans accessibles depuis la rue et depuis le parc. Enfin, le «bois vivant», sur l’esplanade côté lac, avec potager, piste de pétanque, jeux, buvette et, en sous-sol, dans les contreforts du mur, un petit centre commercial. Tout au bout de la rue, côté Marchandises, un plus gros bâtiment qui abritera toutes les «thèques», soit la Bibliothèque municipale, la ludothèque et une médiathèque. L’accès au parking sera situé sous cet édifice. «Nous privilégions des bâtiments bas, sous forme de pavillons en bois, avec de grands avant-toits pour s’abriter en cas de pluie», relève Laurent Saurer, architecte. Enfin, au milieu, une place de verdure traversée d’allées en diagonales, rappelant le Perdtemps d’antan et permettant la tenue de diverses manifestations.

Aboutissement d’une longue démarche, ce concours, dont les neuf projets sont exposés à la salle communale de Nyon jusqu’au 11 septembre, de 16 h à 19 h, permettra de lancer en priorité le chantier du parking. Les travaux pourraient débuter en 2021, l’ensemble, avec le parc, étant attendu pour 2027-2028.