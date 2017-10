Bagarre pour la gestion de la buvette de Promenthoux

L’affaire finira devant le Tribunal des baux, chaque partie ayant saisi un avocat. D’un côté, la Municipalité de Prangins, qui entend reprendre à son compte l’administration de la plage communale de Promenthoux et de sa buvette. De l’autre, la Société de développement de Prangins (SDP), à qui cette même Commune avait confié, il y a plus de 80 ans, la gestion bénévole de ce petit coin de paradis au bord du Léman.

C’est dans l’année de son centenaire que la société a appris que les autorités avaient décidé de résilier son contrat de bail – jusqu’ici renouvelé tacitement tous les cinq ans – pour le 31 décembre 2018. Une décision incompréhensible pour sa présidente Anne-Lise Müller, qui s’est fendue mardi d’une longue interpellation au Conseil communal.

«Cette buvette constitue notre principale source de revenus, en plus de la cotisation de nos quelque 300 membres. La redevance de la location de la buvette à un tenancier comme les recettes des entrées à la plage provenant des non-Pranginois sont réinvesties dans l’équipement et l’entretien de la plage et les animations que nous organisons et finançons pour le village, comme la sortie des aînés, le Noël des familles sans parler des soutiens aux Fenêtres de l’Avent, à la Fête au village ou même aux juniors du FC Prangins», explique la présidente.

A chacun sa mission

Certes, mais ce «trésor» constitué au fil des années, dont le montant a frisé les 180 000 francs, a fait tousser la Municipalité. «Une association à but non lucratif n’est pas censée thésauriser de l’argent. La Commune a confié la gestion de Promenthoux à la SDP dans les années 30, dans une période économique marquée par la pauvreté, afin de lui garantir un minimum de ressources. Aujourd’hui, la situation est très différente et ce contrat constitue un cas d’exception qui n’a plus lieu d’être», explique le municipal des Bâtiments Igor Diakoff. Selon lui, l’administration des biens communaux est une mission de la Municipalité, comme c’est le cas pour l’auberge, le tea-room ou la buvette du port des Abériaux. Et celle de la SDP est d’œuvrer, comme elle le fait depuis cent ans avec efficacité, pour créer du lien social entre les villageois. La Commune réfléchit par ailleurs à un concept de valorisation de ce site lacustre.

Pour la présidente de la SDP, cette attitude n’est pas cohérente. «On veut nous enlever notre autonomie financière en échange d’une somme qui nous serait allouée par la Commune pour organiser nos activités», estime Anne-Lise Müller, prête à défendre bec et ongles le privilège de l’association. Cette dernière a fait opposition à la résiliation de bail et, la séance de conciliation ayant échoué, a porté l’affaire devant le Tribunal des baux.

Bénéfice sur bien commun

Pour l’avocat de la Commune, Me Alain-Valéry Poitry, cet arrangement n’est plus tenable. «On est dans la situation où une association privée encaisse de l’argent sur un bien communal. La SDP paie 5000 francs de loyer pour l’ensemble de la plage, pelouse comprise, mais encaisse 40'000 francs par année en sous-louant la buvette au tenancier. Elle en redistribue une partie sous formes de subventions, alors que c’est normalement à la Commune de faire cela à travers le budget», rappelle l’ancien syndic de Nyon, qui ne voit aucun conflit d’intérêts à être à la fois conseiller communal à Prangins et avocat de la Municipalité.

Il y a deux ans, la Société de développement avait elle aussi résilié un bail, celui du gérant de la buvette, en place depuis quinze ans. Ce dernier avait obtenu, après conciliation, une prolongation jusqu’à la fin 2017. A la fin de cet été, l’avocat de la Commune a donc demandé au Tribunal des baux des mesures provisionnelles afin de bloquer l’engagement d’un nouveau tenancier tant que la question de la résiliation du contrat entre la Commune et la SDP, prévue pour fin 2018 seulement, n’était pas jugée. Un accord étant intervenu le 6 octobre, autorisant la Société de développement à engager un gérant de saison à saison, les mesures provisionnelles ont été levées. (24 heures)