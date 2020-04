Bel étalage de printemps à l’Arboretum d'Aubonne

Les structures d’accueil, la buvette et le musée de l’Arboretum d’Aubonne sont fermés au moins jusqu’au 30 avril, et son personnel, à part quelques bûcherons, a été mis au chômage partiel. Mais le parc de 120 hectares reste ouvert et attire, malgré les mesures de confinement, de nombreux visiteurs. Alors que certaines de ses 4000 espèces d’arbres et arbustes s’habillent des couleurs du printemps, on compte chaque jour entre 40 et 50 voitures sur son parking.

«C’est tellement grand que les promeneurs s’y baladent sans se croiser et respectent sans problème les consignes de distance et de sécurité. Depuis qu’on a introduit un droit d’entrée de 10 francs, il y a une année, on n’a jamais fait une si belle semaine. Les gens semblent reconnaissants de pouvoir se plonger dans cette belle nature», relève Pierre-Alain Blanc, président de l’Arboretum. Apparemment, le grand vallon de verdure, avec ses plantes ligneuses, ses vergers anciens, ses roseraies, sa rivière, son étang et ses forêts offre à ceux qui mettent le nez dehors une belle alternative au bord des lacs.