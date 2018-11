C'est oui à la fusion de Hautemorges!

C'était l'incertitude générale ce dimanche matin dans les six communes du pied du Jura. Pourtant peu après 12h20, applaudissements et parfois larmes d'émotion ont résonné dans les communes d'Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery. Et pour cause: après de longues années de travail, les six localités ont dit oui à un mariage qui verra la naissance de la commune de Hautemorges le 1er juillet 2021.

Résultats détaillés:

APPLES: 401 oui, 163 non

BUSSY-CHARDONNEY: 171 oui, 25 non

COTTENS: 164 oui, 71 non

PAMPIGNY: 293 oui, 182 non

REVEROLLE: 103 oui, 53 non

SÉVERY: 75 oui, 29 non (24 heures)