«Ce marché est devenu un rendez-vous»

Lorsque l’on pénètre dans la cour de l’imposant château de Morges, on sent tout de suite l’ambiance festive et conviviale caractérisant le Marché de Noël qui débute mercredi. Et ce, même si les visiteurs sont encore absents du site. «C’est un peu une colonie de vacances, sourit la présidente du comité d’organisation, Véronique Bornand-Sickenberg. La bonne humeur est toujours présente et, même s’il y a des petits soucis, on trouve le moyen de garder le sourire.»

Il faut dire que cet esprit jovial est la marque de fabrique des organisateurs depuis le début. «On est venu nous chercher il y a deux ans et demi pour relancer un Marché de Noël en ville, mais on ne savait pas du tout où on allait, se souvient Béatrice Fornerod, vice-présidente de l’association. On voulait mettre en place quelque chose de sympa, avec les gens du coin, en espérant juste que le public viendrait.»

Marché à taille humaine

Et autant dire que les Morgiens ont répondu présent au-delà des espérances des deux instigatrices de l’événement. L’an dernier, ce sont plus de 39'000 visiteurs qui ont franchi les grilles du château. Un chiffre qui devrait être à nouveau atteint pour ce millésime 2019, sans pour autant être dépassé. Car les organisateurs ont la volonté de conserver la taille actuelle. «Nous ne voulons pas devenir trop grands, confirme Béatrice Fornerod. Nous avons trouvé la bonne formule avec ces deux fois cinq jours et nos nonante exposants. Tant que nous serons à la tête de l’organisation, ça ne changera pas.»

Un marché à taille humaine donc, mais qui continuera à s’améliorer. Après deux jours supplémentaires et l’instauration d’un parking à poussettes pour faciliter les déplacements du public l’an dernier, cette édition prévoit une cour d’honneur entièrement couverte. «On a constaté que les gens ne faisaient que passer à cet endroit, résume Véronique Bornand-Sickenberg. On a donc eu envie de les faire rester en essayant de créer une sorte de place de village où il y aura du vin chaud et où on pourra prendre le temps de s’arrêter un peu tout en flânant parmi les stands.»

Et même si la réalisation a demandé la mise en œuvre de moyens impressionnants — le matériel devant être transporté, à l’aide d’une grue, par-dessus les murs du château, faute de passage assez large au sol —, le projet est devenu réalité grâce à la volonté des membres de l’organisation. «On a parfois des idées un peu loufoques, reconnaissent les deux initiatrices du marché. Mais les gens nous suivent et c’est comme ça qu’on peut les concrétiser car on tire tous à la même corde.» Et pour un but clairement identifié, selon Béatrice Fornerod: «On a accepté de se lancer dans cette aventure avec pour objectif de rendre aux Morgiens un lieu où se retrouver, je crois que c’est atteint. Le marché est devenu un rendez-vous.» Un rendez-vous qui aura lieu du 4 au 8 et du 11 au 15 décembre.