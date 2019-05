Centre aquatique: frais annuels plus élevés que prévu

Place aux choses sérieuses pour le Centre aquatique. Quelques semaines après le dévoilement de la répartition de l’investissement entre les communes, la Municipalité de Morges va se jeter à l’eau en déposant mercredi le préavis relatif à la réalisation du projet. Par ce biais, l’Exécutif demande à l’organe délibérant un crédit de 15 millions de francs à titre de contribution aux coûts de construction. Ce qui ne surprendra personne, puisque ce montant avait été annoncé depuis bien longtemps. Certains conseillers risquent en revanche de grincer des dents à la vue de la participation publique destinée aux frais d’exploitation. Initialement limité à 500'000 francs par année, ce montant se révèle finalement insuffisant «pour couvrir à la fois les charges financières et l’alimentation du fond de rénovation». Par conséquent, il sera demandé 1,45 million de francs aux collectivités, dont 1,25 million devrait être financé par la Ville, le reste étant à la charge des autres communes.

Pour convaincre les élus qui se montreraient réticents face à ces chiffres, la Municipalité a intégré dans son préavis un comparatif entre les dépenses engendrées par le Centre aquatique et plusieurs scénarios alternatifs, réalisés sans partenaire privé. Ces données proviennent d’une étude réalisée en 2019 par un mandataire externe.

On y apprend par exemple que l’assainissement de la piscine extérieure, nécessaire et compris dans le cadre du projet de Centre aquatique, coûterait à lui seul quelque 10 millions de francs à la Commune. Tandis que les frais d’exploitation annuels se monteraient à 700'000 francs. «Les équipements actuels sont vieillissants, et des mesures indispensables sont à prévoir au plus tard dans les cinq prochaines années. Les bassins, notamment, montrent des signes d’affaissement», assure la Municipalité.

Solution souhaitée par certains élus et habitants, la réalisation d’une «simple» piscine couverte comportant un bassin de 25 mètres se chiffrerait quant à elle à un peu plus de 11 millions de francs. En y ajoutant la réfection impérative de l’infrastructure extérieure, on arrive à un montant d’environ 21 millions de francs à la charge de la Ville. Auquel il faudrait additionner 2 millions de francs de contribution annuelle.

Passions déchaînées

Pas besoin, dès lors, d’avoir fait de grandes études pour voir où les autorités veulent en venir. D’après leurs calculs, Morges paierait moins pour la réalisation d’un Centre aquatique que pour la rénovation de sa piscine actuelle et la construction d’un petit bassin couvert. Sera-ce suffisant pour convaincre une majorité du Conseil communal? Pas sûr, tant cette réalisation déchaîne les passions. Les élus ne se focaliseront d’ailleurs pas uniquement sur cette comparaison de prix pour arrêter leur décision.

Ces derniers devraient aussi scruter attentivement les tarifs envisagés par le partenaire privé pour l’entrée dans la partie natation comprenant notamment les bassins extérieurs et intérieurs, ainsi que des espaces ludiques dédiés aux plus jeunes. Le prix indiqué dans le préavis s’élève à 11 francs pour un adulte et à 9 francs 50 pour un enfant. Conformément à ce qui avait été promis, divers rabais sont également prévus pour les usagers des communes actionnaires. Ainsi, une famille de quatre personnes bénéficierait par exemple d’une réduction de 17 francs 50. (24 heures)