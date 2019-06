«Cet orage, pour nous, c’est simplement du jamais vu»

Des bouches d’égout qui sautent, des routes aux allures de piscine, de la grêle et des fortes rafales… Cossonay a vécu une fin d’après-midi agitée samedi. En dix minutes, quelque 23 mm de pluie sont tombés vers 17 h 50 dans le bourg du district de Morges, record du jour. Un événement qualifié de «remarquable» par MétéoSuisse, même si les 44 mm mesurés à Lausanne en juin 2018 – toujours record de Suisse! – sont loin d’avoir été battus. Hasard du calendrier, c’est justement dans le bourg du district de Morges qu’avait lieu au même moment la traditionnelle Journée des communes vaudoises, où étaient réunies quelque 1700 personnes. Si la cantine a dû être évacuée et des barrages posés préventivement dans le secteur, aucun dégât n’a été déploré.

Les habitants des alentours n’ont pas tous eu cette chance. Caves, parkings souterrains ou cages d’ascenseurs inondés… les sapeurs-pompiers n’ont pas chômé. «Pour nous, c’est tout simplement du jamais-vu, commente Robin Baudraz, chargé de communication du SDIS Région Venoge, qui a à sa charge 27 communes de la région de Cossonay. Nous avons réalisé au total plus de 115 interventions qui ont nécessité l’engagement de 110 personnes. Cela a évidemment commencé samedi soir. Il y a ensuite eu une deuxième vague dimanche matin, lorsque nous avons été appelés par de nombreuses personnes qui n’avaient pas pu contacter le 118 la veille. Lundi matin, six opérations étaient en cours, notamment dans des entreprises qui n’ont constaté les dégâts qu’à ce moment-là.»

Au four et au moulin

Au Centre TCS, les pompes fonctionnaient également encore plus de trente-six heures après les intempéries pour évacuer l’eau dans un local technique. À quelques kilomètres de là, le SIS Morget était également au four et au moulin, même si le nombre d’interventions n’a pas été aussi important. Les sapeurs-pompiers chargés de protéger les communes des environs de Morges étaient une soixantaine sur le pont entre samedi et dimanche pour répondre aux alarmes reçues à la suite d’inondations en tout genre ou de chutes d’arbres. Étoy et Saint-Prex ont été particulièrement touchés puisque la moitié de la cinquantaine d’interventions effectuées ont eu lieu sur leurs territoires. Si les communes du district de Morges ont subi de plein fouet les intempéries, Nyon, Lausanne, Échallens et Payerne ont également pris l’eau, révèle l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud. «Au total, nous avons reçu 1144 appels samedi entre 17 h et 19 h 30, révèle la chargée de communication Claudia Dormeier Freire. Ils ont débouché sur environ 400 interventions. À l’heure actuelle, ce sont quelque 250 cas qui sont ouverts chez nous.» (24 heures)