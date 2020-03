Challande SA tourne au ralenti pour les PME de la construction

Promulgué mercredi dernier, l’arrêté vaudois qui impose de stopper toute activité lorsque les recommandations de sécurité sanitaire ne peuvent pas être appliquées a entraîné l’arrêt de nombreux gros chantiers en cours.

L'entreprise nyonnaise Challande SA, qui fournit les professionnels du bâtiment en matériaux de construction, de rénovation et de décoration de l’habitat, est lourdement touchée. Son patron, Christophe Challande, annonce que plus de 80% de son personnel a été mis au chômage partiel à 50%. Il espère toutefois rester ouvert pour continuer à travailler avec tous les artisans qui sont en mesure de respecter les règles sanitaires. Entreprise familiale depuis 1950, Challande SA propose une large gamme de produits (peintures, carrelages, parquets, terrasses, tuiles, isolations, cuisines, salles de bain, outillage…) destinés autant à une clientèle privée que professionnelle. En début de semaine dernière, la direction décidait de fermer les espaces d’exposition et vente aux particuliers et de limiter l’accès des magasins aux professionnels, possible uniquement sur rendez-vous.

«Le problème, c’est que plein de gens ont débarqué un peu paniqués. Il a fallu les filtrer à l’entrée pour respecter les consignes, raconte Christophe Challande. Nous avons incité nos clients à faire leurs commandes par téléphone et par courriel, et nous leur avons expliqué que les chargements des marchandises se feraient en respectant les distances recommandées. Notre service de livraison continue à livrer à domicile l’ensemble de notre clientèle dans la mesure des stocks disponibles. D’autre part, nous avons pris toutes les mesures pour protéger notre personnel et nos clients. Quatre employés à risque sont notamment restés à la maison et nous améliorons constamment notre dispositif.»

Le patron de cette importante PME régionale sait que les activités vont nettement diminuer cette semaine avec l’arrêt des gros chantiers. Mais il souhaite rester ouvert, même au ralenti. «Nous fournissons de nombreux artisans qui ont des petites structures. Ceux qui travaillent seuls, ou à deux ou trois, comme des paysagistes, des carreleurs, des peintres ou des couvreurs, peuvent continuer à travailler en prenant les précautions nécessaires. Ils ont besoin de nous. Et nous devons aussi assumer nos tâches administratives et comptables. Si nous arrêtons tout, ce sera plus difficile de redémarrer.»

Christophe Challande est très inquiet pour l’avenir à court et à moyen terme. Comme tant d’autres patrons de PME, il craint de manquer de liquidités et s’aligne derrière les revendications de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Il explique que beaucoup de petites sociétés travaillent à flux tendu et ne pourront pas payer leurs factures, ce qui provoquera de graves conséquences en chaîne. Une partie des pertes enregistrées ne seront jamais récupérées.

Et il a d’autres préoccupations, comme la non-livraison des produits commandés à l’étranger, qui vont aussi entraîner des problèmes en cascade. «Nous attendons de nombreux plans de travail pour des cuisine fabriqués en Italie, explique-t-il. S’ils ne sont pas livrés, les appartements qui devaient en être équipés ne pourront pas être terminés dans les temps, donc les gens qui devaient emménager ne le pourront pas. En conséquences, ces gens resteront dans leur logement, qui devait être libéré pour accueillir d’autres habitants. Nous n’avons pas idée de tous les chamboulements qui vont perturber le fonctionnement de notre société.»