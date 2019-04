Chico Nono a réussi à se faire financer sa série TV

Le youtubeur morgien Noam Yaron – plus de 8000 abonnés à sa chaîne tout de même – veut désormais passer de l’écran du smartphone à celui de la TV. Lui et plusieurs amis ont fait le pari de trouver 50'000 francs en l’espace d’un mois pour réaliser «The Clue», une série télévisée 100% romande. Un pari réussi à la dernière minute puisque, à quelques heures de la fin du financement participatif, le compteur venait de passer la barre fatidique. «Nous sommes évidemment très heureux, car cela démontre que notre idée est partagée par plus de 330 contributeurs.»

Depuis début mars, la petite bande a connu cependant des hauts et des bas, la campagne ayant très bien débuté avant de connaître un petit coup de mou. «Il a fallu relancer, se battre et «vendre» le projet. Mais nous avons eu la chance de compter sur un vigneron qui a accepté de devenir le partenaire principal, puis sur un don anonyme de 9500 francs qui a fait boule de neige.»

Si l’heure est à la fête, il s’agit surtout de retrousser ses manches désormais. «La série va coûter beaucoup plus cher que les 50'000 francs, explique Noam Yaron. Cet argent va nous permettre de démarrer le travail et d’aller démarcher des partenaires et des diffuseurs avec un point de départ concret. Le but est de promouvoir notre projet et de se faire racheter pour aller beaucoup plus vite.»

Bien que déterminés à valoriser la dimension locale, les créateurs de «The Clue» visent une qualité proche de celle des productions américaines pour leur série. Un huis clos inspiré par le Cluedo et les romans d’Agatha Christie, dont il n’existe actuellement qu’un épisode pilote. Et le jeune acteur n’a pas froid aux yeux, puisqu’il espère rien de moins que convaincre le géant américain Netflix, même si son dossier est également «sur la table de la RTS».

Quant aux internautes, qui ont déboursé entre 15 et 5000 francs, ils recevront des contreparties, comme le fait de visionner les épisodes en avant-première ou de faire une apparition comme figurant. «Il faut compter 300'000 francs pour boucler la totalité de la démarche, et nous avons déjà les contacts avec des partenaires pour y parvenir», assure l’audacieux youtubeur. (24 heures)