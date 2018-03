Comment Morges a séduit le groupe Incyte

Il y a eu l’implantation de Logitech, qui était toutefois née dans le district, puis celle de Monsanto, qui a remplacé très discrètement le fabricant de périphériques informatiques. À chaque inauguration, c’est le conseiller d’État que les acteurs locaux voient débouler, ciseaux en main, pour couper le ruban, eux-mêmes étant souvent hors du cadre sur la photo.

C’est tout le contraire avec l’arrivée à Morges du groupe biopharmaceutique Incyte, dont le déménagement du siège européen – avec ses 150 employés – doit objectivement beaucoup à la structure régionale de promotion économique. Plus habitué à défendre les comptoirs, le futur abattoir ou la galère La Liberté, le directeur de l’ARCAM – l’Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges – était cette fois aux avant-postes. «Je suis le premier à avoir eu un contact avec Incyte, en février 2017. La société cherchait un terrain pour y implanter son usine de production ainsi que son siège, soit 40 000 m2, ce qui ne se trouve pas au coin de la rue. Nous avons tout de même soumis plusieurs propositions dans la région, mais sans vraiment aboutir.»

Il faut dire que, dans le même temps, les concurrents ne restent pas les bras croisés dans et hors du canton. L’affaire semble même tourner au vinaigre lorsque le groupe pharmaceutique décide contre toute attente de construire son usine à Yverdon, où des terrains légalisés et dotés de solides arguments fiscaux sont dans la manche du Canton. Pendant ce temps, le Conseil communal de Morges accepte de mauvaise grâce la proposition municipale de créer un poste de délégué économique, sans savoir que celui-ci va être le déclencheur d’un plan B dont tout le monde se réjouit aujourd’hui. «Dès l’instant où il ne restait plus que le siège européen en jeu, le site de l’ancienne fabrique Pasta Gala – qui n’entrait même pas en ligne de compte au début – m’a tapé dans l’œil», se souvient Pascal Rocha Da Silva.

Le délégué, dont le poste est financé par la Ville et l’ARCAM, a l’idée de réunir tous les acteurs lors de l’apéritif annuel offert en automne aux entreprises actives dans la commune, point de départ des discussions qui vont s’accélérer dès le lendemain. «Il y a eu un véritable coup de cœur, d’abord pour Morges puis pour le site, sourit le délégué. Il a fallu ensuite convaincre que cette vieille usine avait le potentiel de devenir un siège «glamour», comme on en voit plus généralement dans le secteur pharmaceutique. Et cela dans la discrétion la plus totale, un autre point très important.»

Un coup d’essai qui se transforme en coup de maître, puisque Morges va accueillir une entreprise importante et visiblement pressée, puisque les futurs travaux sont déjà à l’enquête pour que tout soit prêt en 2019. En attendant d’autres arrivées dans ce secteur de la gare en chantier permanent. (24 heures)