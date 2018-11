Comment le petit festival d’Aubonne donne des leçons aux Nord-Coréens

L’Albona Festival, qui proposait gratuitement concerts locaux, dégustations de produits du terroir, ateliers et expositions, s’est déroulé pour la première fois en août dernier dans la cour du château d’Aubonne. En novembre, son président, Josselin Meylan, s’envolait pour Pyongyang, les bagages remplis de vidéos, de présentations PowerPoint et autres graphiques sur cet événement très local. Mais qu’allait-il donc fabriquer en Corée du Nord, cette république communiste tenue d’une main de fer par la dynastie Kim et pas particulièrement connue pour son ouverture aux étrangers? «J’ai présenté le festival aux chercheurs de la State Academy of Sciences, une sorte d’EPFL locale établie à Pyonsong, non loin de la capitale. Ils ont été enchantés par les vidéos», rigole l’Aubonnois de 28 ans, actif comme consultant en sciences de la vie. Il est revenu au bout de six jours les yeux brillants d’une expérience inédite.

Un autre Vaudois, Julian Rossy, du Mont-sur-Lausanne, était aussi du voyage. Il avait amené du matériel pour faire fabriquer, aux mêmes scientifiques, un avion en papier. «Ils avaient cinq minutes pour trouver une idée pour le faire voler plus loin», explique le jeune homme. Loufoque? Pas vraiment. Les deux amis, qui se sont rencontrés à l’Université de Saint-Gall, ont découvert lors d’un symposium l’existence d’une ONG, Choson Exchange, basée à Singapour. Cette dernière encourage l’entrepreneuriat en organisant des ateliers en Corée du Nord, pour que les locaux développent des idées, sur des thèmes très variés. «La perspective rare d’aller dans ce pays quasi interdit nous a séduits», explique Josselin.

Comme dans un vieux film

Le séminaire prévu était basé sur le Business Model Canvas, un modèle économique mondialement reconnu, développé par le Pr Yves Pigneur et Alex Osterwalder, à l’Université de Lausanne. Josselin a choisi de présenter son Albona comme une aventure entrepreneuriale, car monter un festival, même petit, use des mêmes ficelles que celles nécessaires à la création d’une start-up. Quant à Julian, il s’est basé sur la pensée design, approche de l’innovation centrée sur l’humain, pour faire réfléchir collectivement au développement d’un produit. «Mon groupe d’auditeurs travaillait sur un moteur à gaz pour les voitures. Un autre chercheur avait créé une machine à microbulles qui donnait un aspect laiteux à l’eau du bain!» raconte Julian, qui travaille lui-même dans une start-up.

«Ça ne rigole pas dans ce pays où seuls les top chercheurs ont accès à Google»

Avant de quitter la Suisse, les deux compères avaient reçu des pages de recommandations, d’interdits et d’instructions concernant toute référence au guide du pays, Kim Jong-un. À l’arrivée, à l’aéroport, tout a été fouillé, le téléphone portable comme l’ordinateur. «Ça ne rigole pas dans ce pays où seuls les top chercheurs ont accès à Google. On comprend vite qu’il ne faut pas photographier les militaires, les arrêts de bus, les chantiers, ni l’intérieur des rares centres commerciaux», raconte Josselin.

Au début, nos voyageurs découvrent, malgré des gratte-ciel bling-bling, un décor qui les plonge dans un vieux film. «Les gens sont habillés de couleurs foncées, les bus semblent venir de Berlin-Est, les lumières sont coupées à 22 h, de gros bâtiments ne sont pas chauffés, les banderoles de propagande remplacent la pub et, au cinéma, on ne passe qu’un seul film, «Nation et destinée», résume Josselin. Au bénéficie d’un visa d’affaires, les deux conférenciers, encadrés par l’ONG, n’avaient pas de guide collé à leurs baskets. Ils pouvaient aller faire un jogging le matin ou se promener le soir au bord de la rivière. «Les médias occidentaux ne parlent que des aspects négatifs, or on a eu l’impression que c’est un pays qui fonctionne, avec des humains qui travaillent, ont une famille et s’amusent», relate Josselin, en se rappelant les soirées de rigolades avec ses collègues coréens, à boire de la bière ou chanter Elvis au karaoké.

Derrière la façade

Certes, les gens qu’il a rencontrés, comme cette jeune médecin chercheuse sur les cellules-souches, font partie de cette classe moyenne en train d’émerger, qui représenterait à peine 2% de la population. «C’est encourageant, mais c’est vrai qu’on n’a pas vu les autres 98%», admet Josselin, qui a appris que le gouvernement offrait un logement à chacun, 700 grammes de riz par personne et par jour et qu’un Coréen du Nord gagne en moyenne 200 dollars par mois. «Maintenant que j’ai vu un peu le pays, je me pose encore plus de questions qu’avant d’y aller. À quel point ses citoyens ont conscience des violations des droits de l’homme, du culte de la personnalité, de l’endoctrinement», explique Julian, qui rêve comme Josselin d’y retourner pour continuer ces échanges. (24 heures)