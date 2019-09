Comment les Nyonnais ont vécu leur voyage au bout de la nuit

Si vous êtes sur mobile, cliquez ici pour visionner la juxtaposition des photos (Avant-Après)

Il était recommandé de rouler lentement et de sortir avec des vêtements clairs pour éviter de se faire écraser lors de la Nuit est belle. Cette opération invitait jeudi soir toutes les communes de l’agglomération du Grand Genève (1 million d’habitants) à couper leur éclairage public. Dans le district de Nyon, 29 communes sur 47 ont joué le jeu, en éteignant partiellement ou totalement leurs lampadaires. Si Gland, comme la ville de Genève, a décidé de tout rebrancher à minuit, essentiellement par souci sécuritaire, Nyon a choisi de participer pleinement à l’opération en plongeant ses 20'000 habitants dans le noir jusqu’à l’aube. Le chef-lieu avait même appelé les commerçants à ne pas illuminer leurs vitrines.

Mais au centre-ville, peu d’arcades étaient obscurcies. Seules les places qui ne sont pas bordées de magasins, comme celle du Château, obligeaient les promeneurs à s’éclairer de leur mobile ou de leur lampe de poche pour ne pas s’encoubler sur les marches. Depuis la terrasse du monument, pour une fois non illuminé, le quartier de Rive, avec les lanternes de ses ruelles éteintes, semblait endormi.

Redécouvrir le ciel étoilé

Cette extinction, dont l’ampleur était unique en Europe, visait à sensibiliser les gens aux économies d’énergie et à la pollution lumineuse. Mais elle représentait aussi une occasion en or de redécouvrir un ciel étoilé. Dans le parc public du Cossy, tout au nord de la ville, des pros de la Société d’astronomie de Genève comme des amateurs montaient leurs télescopes avec une petite moue. Car les nuages étaient revenus en début de soirée.

Pas de quoi décourager ce Nyonnais et ses deux enfants en train de bricoler leur engin à la lumière d’une torche. «Ces jours, je voyais Saturne et Jupiter de mon balcon. On verra bien si le temps s’améliore», lâchait le papa.

«J’ai dû sortir mon smartphone pour voir où j’allais»

Qu’il est étrange de rouler à vélo sur les grandes avenues qui redescendent en ville sans le guide des lampadaires. Soudain, une petite loupiote bouge au milieu de la route. C’est une personne qui traverse sur un passage piéton, qui n’est plus du tout visible. «Je suis sortie de l’hôpital, où je travaille, en me disant que ce n’était pas comme d’habitude. J’ai dû sortir mon smartphone pour voir où j’allais», rigole la piétonne. Sur l’avenue, seuls les fenêtres des logements et quelques bureaux illuminés pour des prunes distillent des points de lumière. Sur les trottoirs, les gens, la plupart vêtue de couleur sombre, ne sont que des ombres qu’on repère à la dernière minute. «C’est dommage que les habitants n’aient pas éteint la lumière de leur salon pour mettre des bougies», bougonne une dame âgée qui ne craint pas la balade nocturne.

En ville, la police veille, des fois que certains profiteraient de la pénombre pour faire un mauvais coup. «Ma femme s’est enfermée à la maison, par crainte des voleurs!» rigole un traqueur d’étoiles de Crans-près-Céligny.

Sur le parking de Perdtemps, plongé dans le noir total, il fallait une lampe pour retrouver sa voiture et les yeux en face des trous pour glisser son ticket dans la borne de sortie!