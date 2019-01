Congé forcé pour 981 écoliers à cause de la neige

Après la France, c'est à la Suisse de subir les affres de la tempête Gabriel. Près de 1000 élèves de l'établissement primaire et secondaire d'Apples-Bière ont dû rester à la maison ce mercredi matin en raison des conditions météorologiques extrêmes qui n'ont pas permis d'assurer la sécurité des transports scolaires. «Cette décision a été prise tôt ce mercredi matin en concertation avec le transporteur (MBC)», indique la directrice, Murielle Pretlot Desoleil. Notamment en raison de la formation de congères - typiques dans les régions venteuses comme le pied du Jura -, qui ne permettent pas d'assurer des conditions optimales de sécurité pour le transport des enfants.

A noter que des permanences ont été assurées dans les huit collèges restés fermés au cas où des élèves des treize communes concernées se seraient tout de même rendus sur place. «Afin d'accueillir et d'organiser le retour chez eux des enfants dont les parents n'auraient pas pu être informés à temps», précise Murielle Pretlot Desoleil.

Les huit collèges concernés espèrent rouvrir jeudi matin. «On reste en contact avec le transporteur et on attend de voir comment la météo va évoluer ces prochaines heures. On prendra la décision jeudi », conclut la directrice. Une information qui sera relayée le matin dès 6h30 environ sur le site internet de l'établissement scolaire.

«Procédure neige» à Begnins et à Genolier

D'autres établissements scolaires de la région du Pied du Jura ont été impactés par ces conditions météorologiques difficiles. C'est le cas par exemple du Collège de l’Esplanade à Begnins, ainsi que de l’Etablissement de Genolier et environs. Si les cours ont pu être assurés ce mercredi matin, ces collèges ont tout de même déclenché leur «procédure neige». Ainsi, «les enfants transportés par train ou par bus attendent 20 minutes à l’arrêt du train/bus. Passé ce délai, ils peuvent rentrer chez eux. Si cela n’est pas possible, ils peuvent se rendre dans l’école de leur village de domicile, où ils seront pris en charge durant la matinée», expliquent les établissements sur leurs sites internet respectifs. La procédure est la même pour les villages de Burtigny, de Marchissy et de Longirod.

Retards et suppressions de trains

Ce mercredi matin, le train Bière-Apples-Morges (BAM) n'a pas connu d'interruption de trafic mais quelques retards, de l'ordre de 5 à 10 minutes. Plusieurs perturbations ainsi que des suppressions de trains liées à la neige et au vent ont été observées sur la ligne Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM). Le tronçon entre La Cure et Saint-Cergue a notamment été fermé pendant une bonne partie de la matinée. Des perturbations qui se poursuivent cet après-midi, avec des trains annulés à cause de retards importants.

(24 heures)