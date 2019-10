Coppet se chauffe grâce aux eaux usées de la step

Mis en route ce printemps, le nouveau chauffage à distance de Coppet permet d’économiser 580 tonnes de CO2 par année. Sa source, ce sont les eaux usées de la station d’épuration intercommunale de Terre Sainte, à Commugny.

Une partie de l’eau traitée à la STEP et transitant jusqu’à la turbine de Coppet est prélevée via une conduite de 500 mètres. En passant d’abord par des échangeurs, cette eau approvisionne deux pompes à chaleur, qui en soutirent l’énergie et en augmentent la température pour alimenter le réseau du chauffage à distance. Ce dernier chauffe désormais l’établissement scolaire intercommunal de Terre Sainte, à Coppet, ainsi que l’école communale Necker, les bâtiments de la Doye et du Greny, le centre sportif des Rojalets et quelques logements.

Le réseau doit fournir 2,5 millions de kilowattheures de chaleur par année, pour une puissance de 1670 kilowatts. «Ce magnifique projet marque l’engagement des communes composant les Services industriels de Terre Sainte dans la transition énergétique», s’est réjoui leur président François Debluë, syndic de Founex. Partenaire et pour l’instant exploitante de l’installation, Romande Énergie Services compte déjà 15 installations de ce type à son actif.

À terme, la centrale, située au sous-sol de l’établissement scolaire de Terre Sainte, alimentera également un groupe froid, ce qui permettra de fournir la glace pour la future patinoire intercommunale, projetée à côté de l’école. Longtemps bloquée par oppositions et recours, cette dernière avait obtenu son permis de construire fin août, après huit ans de procédure. Mais les voisins ont à nouveau fait recours…