Côté français, les télésièges attendront encore une année

En France aussi, on se demande si les stations de ski de moyenne altitude ont encore un avenir avec le réchauffement climatique. Comme le révélait le journal «La Côte», la station des Rousses ne pourra pas lancer cette semaine, comme c’était prévu, les travaux d’aménagement du domaine Dôle-Tuffes, soit le remplacement du télésiège des Jouvenceaux et la création d’un autre pour lier les domaines suisse et français.

Les instances européennes, qui versent notamment les fonds Interreg, ont demandé une étude sur l’impact économique de ces équipements et les services de l’environnement des compléments d’informations sur ce projet, qui comprend également l’aménagement d’une nouvelle piste rouge et une zone pour le boardercross.

Selon François Godin, président du Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses, ce report d’une année ne devrait pas mettre en question le financement des 10,5 millions d’euros dévolus à ce projet côté français. Car il s’agit avant tout de moderniser et d’optimiser ce domaine franco-suisse, et non pas de créer de gigantesques infrastructures nouvelles.

Les travaux seront probablement menés en même temps que ceux prévus côté suisse, puisque le Conseil régional du district de Nyon doit réaliser, en été 2019, sa part des équipements, soit un parking et une maison d’accueil aux Dappes. Un concours d’architecture a été lancé et la proclamation du lauréat aura lieu en septembre prochain. (24 heures)