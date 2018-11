Coup de théâtre au Conseil de Rolle

"Le groupe rose-vert se déclare consterné par le résultat du vote, et dès lors, a décidé de se retirer et de laisser la droite face à ses responsabilités", a déclaré Lucia Suvà, cheffe du groupe. Une vingtaine de personnes sont alors sorties de la salle du Conseil communal de Rolle. Ce coup de théâtre a eu lieu mardi soir, juste après le dépouillement du vote à bulletins secrets. La majorité des membres (29 oui contre 22 non) venait d'accepter l'amendement de la droite qui demandait de maintenir le taux d'impôt à 59,5%, et donc de rejeter la proposition municipale de l'augmenter de 8 points.

Le camp bourgeois, composé du PLR et des Vert'libéraux (l'UDC a rejoint le PLR lors de la dernière assemblée), s'est retrouvé seul, occupant une moitié de salle, pour voter l'arrêté d'imposition dans sa globalité (le chorum était atteint). Le groupe rose-vert s'est ensuite exprimé dans un communiqué à la presse. "Cette décision fera porter aux générations futures des dizaines de millions de francs de dettes. Quel manque de lucidité!".

De son côté la droite avait avancé ses argument durant le plénum. Elle a surtout pointé du doigt la responsabilité du Canton. "La situation rolloise illustre que le système développé au fil du temps, visant à reporter sur les communes des dépenses décidées par le Canton avec des clés de répartition complexes et mobiles, a atteint ses limites", a déclaré le PLR. Avec le maintien du taux actuel de 59,5% (la hausse de l’impôt foncier a aussi été refusée), le budget 2019 prévoit un déficit de 9,8 millions, et une marge d’autofinancement négative. «En plus de mesures d’économies et du blocage des investissements, nous devrons emprunter pour faire tourner le ménage communal, ce qui pèsera sur les générations futures et va nous rapprocher de notre plafond d'endettement», regrette le syndic Denys Jaquet, qui précise que la mise sous tutelle évoquée dernièrement dans no0s colonnes, n’était pas encore d’actualité.

Le chef du groupe PLR de Rolle Michel Deruaz voit les choses différemment: «Oui, si l'on regarde les chiffres, la situation est dramatique. Mais je ne regarde plus ces chiffres qui changent tout le temps. Nous avons les moyens d’avancer l’argent nécessaire durant une année, et nous verrons ensuite la réalité des chiffres sur la base des résultats concrets.» (24 heures)