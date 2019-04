Daniel Rossellat est nommé docteur honoris causa

En 2018, Daniel Rossellat, en tant que fondateur et président du Paléo Festival de Nyon, a reçu un Lifetime Achievement Award lors de la cérémonie des European Festival Awards à Groningen, aux Pays-Bas. Être reconnu par ses pairs est un grand honneur, mais reste dans l’ordre des choses, surtout quand on est responsable d’un festival qui a été plusieurs fois récompensé. En revanche, être nommé docteur honoris causa par l’Université de Lausanne (UNIL) quand on ne fait pas partie du milieu académique est pour le moins inattendu.

Le principal intéressé, qui a fait un apprentissage de mécanicien électricien et des études inachevées à l’école d’ingénieurs de Genève, reconnaît que cette nomination – révélée par «La Liberté» – est une «belle surprise». «Je n’ai pas suivi la filière académique. Il n’y a pas de faculté pour devenir organisateur de festival. Mais c’est justement pour mon parcours, pour mon esprit d’entreprise, que l’on me décerne ce titre honorifique. Ça fait plaisir. C’est une distinction qu’on ne refuse pas. En tant que capitaine d’équipe, je partage cet honneur avec tous ceux qui ont contribué à ce succès.»

Giorgio Zanetti, vice-recteur de l’UNIL, précise que remettre un doctorat honorifique à une personnalité ne provenant pas du milieu académique est rare. «La direction de l’UNIL a choisi quelqu’un qui porte des valeurs que notre institution souhaite promouvoir. M. Rossellat a montré que l’esprit d’entreprendre pouvait servir une passion, et qu’il pouvait profiter au plus grand nombre. Son action illustre d’autres valeurs comme le respect de l’environnement et l’esprit communautaire du travail.» (24 heures)