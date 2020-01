Dans les entrailles de la Suettaz, un monstre voué à la démolition

Un projet attaqué en référendum

Les Nyonnais sont appelés aux urnes le 9 février pour accepter ou non le plan d’affectation de la Suettaz. Derrière cette question, les électeurs doivent dire s’ils veulent ou non du projet porté par la société Logement social romand (LSR) et la Société immobilière des Lupins.



Le projet consiste à démolir les deux bâtiments existants sur la parcelle pour les remplacer par quatre immeubles, deux pour LSR et deux pour les Lupins. Le nombre de logements passera de 248 à 350, répartis en 280 à loyer d’utilité publique et 70 à loyer modéré (subventionné). Les immeubles seront plus petits (6 étages) que le mur actuel de la Suettaz (12 étages), mais plus étalés. Le parking sera en revanche enterré, contrairement à aujourd’hui, où il occupe un grand espace minéral à l’extérieur. Sa disparition permettra de créer des zones de verdure dans le quartier avec la plantation de 76 nouveaux arbres d’essence indigène. Une végétation qui poussera aussi dans la cour des résidences, conçues comme de petits parcs.



Des espaces communs (salle à disposition des habitants du quartier) et des commerces sont également prévus au rez de chaussée des bâtiments.



Les référendaires estiment que le modèle prôné n’est pas le bon: trop étalé. Ils regrettent surtout la disparition des arbres existants, même s’ils sont moins nombreux que ceux qui seront plantés. Ils contestent également le confort qui est promis aux futurs habitants des lieux à cause de la proximité des immeubles entre eux.