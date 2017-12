De nouveaux feux de signalisation sèment la discorde à Morges

Ce sont des feux de signalisation qui n’ont pas fini de faire parler d’eux à Morges. Installés il y a plusieurs semaines à l’intersection entre la rue Saint-Domingue et l’avenue des Pâquis, ils suscitent la colère et l’incompréhension de certains utilisateurs. Notamment sur les réseaux sociaux, où des automobilistes n’hésitent pas à parler des «feux les plus inutiles du monde» en raison du temps perdu à cette intersection.

Le sujet a également fait débat au Conseil communal. Lors des dernières séances, plusieurs élus sont montés à la tribune pour faire part de leur inquiétude quant à la fluidité du trafic dans cette zone, dont l’amélioration était un des objectifs du préavis accepté en mai.

«Je tiens tout d’abord à préciser que l’installation n’est pas terminée. Elle n’a donc pas encore été remise à la commune par les mandataires, déclare Éric Züger, municipal responsable du dossier. Nous avons rencontré des soucis au début de la mise en service des feux. L’attente était parfois importante. Des doléances, tout aussi bien de cyclistes, de piétons que d’automobilistes, ont été reçues. Mais, après plusieurs adaptations, la situation s’est améliorée.»

Le membre de l’Exécutif comprend néanmoins que les conducteurs peuvent trouver le temps long depuis le réaménagement de l’intersection: «Avant, ils n’étaient pas arrêtés à cet endroit. Cependant, ils attendaient aux feux qui se situent 200 ou 500 mètres plus loin, à côté de l’entrée de l’autoroute. Empruntant ce tracé régulièrement, je suis convaincu que la durée passée dans ce périmètre a globalement diminué. Ce constat est d’ailleurs partagé par les conducteurs de bus.»

Progrès, mesure superflue, efficace, inefficace… les avis divergent sur la pertinence de la pose de ces feux de signalisation. Reste que cette installation était nécessaire, selon Éric Züger: «La construction du nouvel Hôtel de police ainsi que d’une zone commerciale et de logements sur la parcelle située côté Jura du carrefour imposait un tel réaménagement. Notamment pour éviter que les forces de l’ordre ne soient bloquées lorsqu’elles doivent partir du poste en vue d’une intervention et s’insérer dans le trafic.» Dès lors, pourquoi ne pas se contenter de feux dits «intelligents» pouvant être actionnés à la demande par les policiers? «Aujourd’hui, ils sont les seuls à avoir pris leurs quartiers dans les nouveaux bâtiments, rétorque le municipal. Mais bientôt d’autres locataires s’installeront. Les allées et venues seront donc multipliées. La mise en place de ces feux de signalisation aura alors encore davantage de sens.» (24 heures)