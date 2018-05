De spectaculaires tracteurs ont fait vrombir La Rippe

Le tranquille hameau de Tranchepied, situé sur la commune de La Rippe, s’est transformé ce week-end en temple du tractor pulling. Ce sport mécanique, venu des États-Unis, consiste à tirer une remorque lestée de poids à l’aide d’un tracteur. Les concurrents doivent aller le plus loin possible sur une piste de 100 mètres.

De vendredi à dimanche, 4500 curieux se sont massés sur le site pour observer ce spectacle. «C’est mon fils qui m’a poussée à venir, car il conduit des tracteurs. Mais je dois avouer que c’est vraiment impressionnant» constate Sophie, une maman de deux garçons.

Pour arriver à tirer le traîneau de plusieurs tonnes sur une longue distance, les participants ont tous leurs trucs. Beaucoup taillent les pneus de leur véhicule pour une meilleure adhérence au sol. Nicolas Gobalet, concurrent en catégorie 3,5 tonnes sport, a choisi de changer la pompe à injection et les turbos de sa machine. «J’ai fini de modifier mon tracteur hier soir. J’ai passé beaucoup d’heures dessus. C’est intéressant de voir la puissance qu’on peut arriver à sortir de ces engins», explique ce mécanicien sur machines agricoles dont le fils et la fille participaient aussi à la compétition ce week-end.

Mais tout changement apporté aux véhicules doit être conforme au règlement. Avant le début des épreuves, des experts contrôlent et pèsent avec soin chaque tracteur.

Le concours de ce week-end comptait pour le championnat suisse dont la finale se déroulera du 7 au 9 septembre. Au total, 96 concurrents se sont affrontés en treize catégories, des petits engins pétaradants de 350 kilos jusqu’aux monstres de plus de 10 tonnes.

Jonathan Tavernier, 3e en catégorie 6 tonnes samedi, a d’ailleurs pour objectif de faire un podium national. Mais pour le jeune homme, au-delà de la compétition, il y a le plaisir. «Sur la piste, on est concurrents, mais quand on se retrouve au bar, on est amis. Le tractor pulling, c’est une grande famille», confie-t-il. D’ailleurs, dans cette discipline, il n’y a pas d’argent en jeu. Les gagnants remportent simplement une chope et une bouteille. Le village accueillera de nouveau la manifestation en mai 2020. (24 heures)