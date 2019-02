Débat sous haute tension autour des impôts à Nyon

Rarement une campagne a été aussi virulente à Nyon. Celle du référendum sur les impôts a réellement commencé lundi soir sur les chapeaux de roues lors du débat organisé par les médias locaux (Nyon Région Télévision et «La Côte»). Au final, l’heure et demie de la manifestation a permis de prendre connaissance de la stratégie des deux camps en vue du vote prévu le 17 mars.

«Accepter la hausse d’impôts, c’est montrer au Conseil d’État qu’il a raison»

Devant un parterre nombreux, les référendaires représentés par le PLR Yves Gauthier-Jaques, l’UDC Sacha Soldini et le Vert’lib Laurent Miéville ont fusillé la Municipalité, jugée inapte à faire des économies durables et à prioriser les dépenses, ainsi que le Canton, trop enclin à puiser dans les caisses communales. «Accepter la hausse d’impôts, c’est montrer au Conseil d’État qu’il a raison et c’est fragiliser le travail des députés qui dénoncent la péréquation», a insisté à plusieurs reprises Laurent Miéville, lui-même député.

Et les pistes d’économie?

Le trio a également manié l’esquive démontrant ainsi leur difficulté à répondre aux questions qui leur étaient posées. Il a fallu attendre longtemps, notamment pour savoir quelles pistes d’économie ils feraient à la place de la Municipalité. Sacha Soldini a estimé qu’il fallait diminuer le nombre de collaborateurs de l’administration, en gelant les engagements et en ne remplaçant pas les départs.

Face à eux, le syndic, Daniel Rossellat, l’Indépendant Pierre Girard et le Vert Yvan Rytz n’ont pas répondu aux attaques parfois personnelles de leurs opposants. Ils sont par contre parfois tombés dans des explications très techniques pour promouvoir la hausse de la fiscalité. Ils ont insisté sur la nécessité de rapporter plus de recettes fiscales pour ne pas restreindre les prestations à la population.

«Il y a 278 enfants en attente d’une place dans une structure d’accueil, a souligné Yvan Rytz. Sans subvention de la Commune, l’entrée de la piscine du Cossy passerait de 7 à 20 francs. Ne pas accepter la hausse d’impôts pénalisera donc la population.» «Faut-il se passer de prestations à cause de la réforme de l’imposition des entreprises?» a demandé Pierre Girard en conclusion. C’est l’une des questions à laquelle les électeurs doivent répondre d’ici au 17 mars. (24 heures)