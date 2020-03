Des Nyonnais lancent une web radio

L'idée de créer une radio locale à Nyon leur trottait dans la tête depuis une année. Avec un journal, une TV régionale et un quotidien vaudois, différents groupes sur les réseaux sociaux, la ville lémanique est pourtant bien couverte en informations. «Oui, il y a tout ça, mais pas de radio. Or c'est un outil qui permet de donner la parole aux gens qui l'ont moins, d'oeuvrer pour la cohésion sociale, bref, de créer du lien», explique Chloé Besse.

Conseillère communal socialiste, présidente de la Fête de la Musique, elle a ressorti ce projet des tiroirs il y a quelques mois avec deux autres acteurs culturels, Virginie Portier, de Visions du Réel et Alexandre Kaspar, l'un des fondateurs du groupe Hapax 21. Après de nombreuses séances, rejoints par deux autres personnes et deux techniciens, ils ont défini un concept et réalisé quatre émissions à blanc dans la cave à musiques actuelles La Parenthèse. Intitulée Reïdyo, blague phonétique «avec accent», cette web radio sera lancée dimanche 29 mars à 18h sur Facebook et les réseaux sociaux. Ses cinq chroniqueurs, confinés à la maison à cause du coronavirus, sont condamné au direct via leur ordinateur et un technicien qui mettra tout ça en ligne et en podcast.

L'émission d'une durée de 60 minutes, qui sera diffusée pour l'instant une fois par semaine, sera animée par Alexandre Kaspar et comprendra à chaque fois des chroniques politique, culturelle, philosophique ainsi qu'une improvisation de Marlo Karlen, d'Improvizanyon.

«Chaque émission aura un thème général qui oblige les chroniqueurs à prendre de la hauteur, à sortir de ses marottes. La première est axée sur les couleurs», explique Chloé Besse qui parlera tout naturellement de celle des partis politiques. Cette radio web a-t-elle une chance de dépasser le niveau d'une radio faite entre potes qui s'amusent? C'est en tout cas l'ambition de la petit équipe, qui s'est entourée de professionnels pour lancer tout ça. On s'est rendu compte que c'est un métier, qu'il faut tout préparer, admet la militante qui espère ouvrir la Reïdyo à d'autres intervenants et l'étoffer petit à petit d'autres émissions. Pour lancer cette radio web indépendante, ses fondateurs ont reconcé à créer une association mais se sont greffés à Hapax 21, qui a puisé dans ses fonds pour acheter le matériel de base.