Des ados en reconstruction exposent leurs œuvres

«Je suis heureuse d’avoir pu présenter mes créations. En plus, ma mère est artiste, ça lui a fait très plaisir.» Âgée de 15 ans, Vanessa (prénom d’emprunt) fréquente le foyer éducatif La Pommeraie à Lonay, qui favorise l’insertion sociale individualisée d’adolescentes en phase de reconstruction. Avec d’autres jeunes créatrices de la fondation, elle expose à l’Espace 81 de Morges une vingtaine d’œuvres réalisée à l’unité de jour La Bulle d’Air. «Cette structure a été imaginée pour les ados en attente de projet, explique Alicia Segura, éducatrice. Dans cette phase délicate, elles ont ainsi un espace où elles se ressourcent et mettent entre parenthèses les problèmes du quotidien.»

Les jeunes femmes y font de la peinture, du dessin et d’autres activités créatrices. Mais pas uniquement. «Nous effectuons des recherches de stage ou réalisons des lettres de motivation», indique Esmeralda (prénom d’emprunt). Et Jihyun (nom d’artiste) de poursuivre: «Nous pouvons aussi nous confier aux adultes qui accueillent nos émotions, qu’on soit triste, perdue ou énervée.» Des échanges importants aux yeux des éducatrices. «Nous connaissons la situation des filles, ce qui nous est utile pour les accompagner et ne parlons pas avec les collaborateurs du foyer de ce qui se passe ici, sauf cas de force majeure», précise Alicia Segura.

C’est dans ce cadre que les œuvres exposées jusqu’au 28 novembre ont été réalisées. À l’image d’une création de Jihyun. «J’ai mélangé les drapeaux de la Suisse et de la Corée du Sud et j’ai écrit «même avec un masque, je suis comme vous, explique-t-elle. Dans ce pays d’Asie, les gens mettent des masques et je le fais aussi souvent, mais cela est mal perçu chez nous. Voilà comment est née l’idée de ce tableau.» Celui-ci et les autres peuvent être acquis pour soutenir les activités de La Bulle d’Air.