Des ados jouent à se faire peur sur les quais

«Notre grande crainte est qu’un drame se produise.» Sous-directeur des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Mauro Pascale s’inquiète du comportement de certains élèves empruntant les bus et les trains de la compagnie: «Actuellement, on est confronté à un important problème dans nos gares. Des enfants s’asseyent au bord du quai et laissent pendouiller leurs pieds au-dessus de la voie. Lorsque le train arrive, le dernier qui retire ses jambes a gagné.»

Un petit jeu auquel les adolescents ne doivent probablement pas être les premiers à s’adonner. Cependant, les conséquences peuvent potentiellement s’avérer dramatiques. «Les jeunes, mais également parfois les adultes, ne se rendent pas compte qu’un train a besoin de plusieurs dizaines de mètres pour s’arrêter, même si le frein d’urgence est actionné, explique Mauro Pascale. En se conduisant ainsi, ils mettent réellement leur vie en danger.»

L’année dernière, un accident est d’ailleurs survenu dans un bus à cause de l’attitude inadaptée d’un élève. «Le chauffeur a été contraint de freiner brusquement et un enfant qui n’était pas assis a été blessé», révèle le sous-directeur.

Afin d’éviter ce genre d’incidents, les MBC se rendent depuis plusieurs années dans les écoles de la région. «Nous avons une personne qui est responsable de faire de la prévention dans les classes, et qui détaille les règles à suivre dans les transports», indique Mauro Pascale. Être à l’heure, attendre tranquillement, rester assis, ne pas pousser ou bousculer ses camarades, éviter d’être bruyant… voilà les attitudes à adopter par les élèves. Difficile tout de même d’imaginer les enfants rester tous sages comme des images. «On ne va pas intervenir s’il y a un peu de chahut, précise Mauro Pascale. Encore une fois, on veut surtout lutter contre les comportements pouvant nuire à la sécurité des usagers.»

Lorsque de telles attitudes sont rapportées par les chauffeurs ou les mécaniciens, le responsable de la prévention entre en action. «Il se rend le lendemain sur place pour observer ce qui se passe, déclare Mauro Pascale. Si nécessaire, il prend les noms des jeunes dont la conduite est inappropriée.»

Ces derniers sont ensuite convoqués pour une séance avec la direction de l’établissement scolaire. Et les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion des transports. «C’est assez rare, mais on a quand même eu un ou deux cas l’année passée, commente Mauro Pascale. En principe, les enfants comprennent avant que l’on en arrive là. Mais pour ça, il faut que les parents, l’école et la compagnie de transport adoptent tous le même discours.» (24 Heures)