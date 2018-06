Des antispécistes caillassent trois vitrines à Nyon

Après Genève, c'est au tour de Nyon d'être la victime des antispécistes. Dans la nuit de dimanche à lundi, trois vitrines ont été caillassées. Celles de deux bouchers du centre-ville, Gilles Pradervand, à la place Saint-Martin et Alexandre Bally, à la rue de la Gare, ainsi que l'entrée du Mac do située juste à côté. Les professionnels de la viande ont eu droit en sus à des graffitis, le premier "Stop au meurtre", le second "Stop spécisme". «Après ce qui s'est passé à Genève, et les manifestations organisés devant les abattoirs de la région, je m'y attendais», s'énerve le boucher Gilles Pradervand. Réveillé par la police peu avant 3h du matin, il a ouvert son magasin lundi malgré les dégâts. Deux cailloux, dont l'un a pénétré dans le magasin, ont percé sa vitrine. «Les antispécistes ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais pas de nous empêcher de travailler. En plus, ils agissent comme des lâches», estime le boucher, qui craint qu'un jour, les gens du métier, poussés à bout, réagissent à ces attaques qui semblent se multiplier. (24 heures)