Des artistes font d’un lieu «mal fichu» une fourmilière

Transformée en salle d’exposition par la Ville de Nyon, il y a quelques années, La Grenette, ancienne halle aux viandes de la place du Marché, a enfin trouvé chaussure à son pied. Alors que différents utilisateurs se sont cassés les pouces sur cet espace étriqué, orné de vitres empêchant tout accrochage, de piliers intérieurs limitant les aménagements, l’Association Eeeeh! y a trouvé le bonheur.

Celle-ci a été fondée il y a bientôt trois ans par les Éditions Ripopée, l’association Selecta qui promeut l’art contemporain, le collectif Le Tandem qui soutient de jeunes artistes, et le peintre nyonnais Pierre Schwerzmann qui apporte son appui bienveillant à tous ces jeunes créateurs qui l’ont presque tous eu comme prof de dessin au Gymnase de Nyon! En automne dernier, la Ville a décidé de confier à l’association la gestion de La Grenette à l’année. Elle dispose à cet effet d’un petit budget (cette année 44 000 francs) assuré en partie par les subventions de la Ville, du Canton, de la Loterie Romande, de fondations et plus modestement de Région de Nyon.

«L’endroit est petit, mal fichu, mais bien situé au cœur de la cité. On arrive chaque fois à transformer l’espace, à en faire quelque chose grâce à nos pratiques artistiques différentes», s’amuse Chloé Démétriadès, artiste pluridisciplinaire très engagée à faire vivre ce lieu.

En seulement huit mois, Eeeeh! y a organisé 12 expositions et 33 événements mêlant lectures, performances, ateliers, tables rondes ou marchés. La Grenette attire un public de 50 à 100 personnes à chaque vernissage et au moins une trentaine à chaque événement. «Et ce ne sont pas que des copains, il y a des gens de passage, intrigués par ce que l’on fait, comme des gens qui viennent de Lausanne ou de Genève, preuve qu’on a déjà un certain rayonnement», se réjouit l’artiste.

Et pour crier fort qu’ils sont bien là, ces créateurs privilégiant la collaboration avec le tissu associatif ouvriront l’espace non-stop durant quinze jours, du 21 septembre au 6 octobre. L’association y tiendra le Bureau des questions importantes, invitant le public à venir voir, lire, débattre et même manger le soir un repas à prix libre, autour de toute une gamme de projets artistiques intégrant installations, soirées sonores, actes politiques et thèmes de sociétés.

On pourra ainsi écouter un anthropologue de la santé, du rap féminin, apprendre à faire un lombricompost dont l’encre servira à faire de la sérigraphie, réfléchir à la grève des femmes tout en passant par le magasin des maillots de bain, suivre un conte performance sur le Groenland ou encore se soigner par le son.

(24 heures)

Le Bureau des questions importantes ouvert du 21 sept. au 6 oct. non-stopProgramme complet sur www.eeeeh.ch ou 077 473 77 46