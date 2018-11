Des bombers pour coudre le lien social des quartiers

En débarquant à Nyon, il y a quelques mois, Raphaël Vian découvrait un nouveau monde. Installé à Rive, au bord du lac, ce jeune trentenaire actif dans la communication digitale, a été impressionné par la vie associative et intergénérationnelle de son quartier. «Alors j’ai eu envie de lancer un projet susceptible de mettre en lumière ces initiatives locales qui ont un sens pour les habitants», explique ce grand gaillard à l’esprit entrepreneurial.

«Ce vêtement permettra à celui qui le porte de raconter une histoire, un projet, une vie»

Ainsi est né son projet Me , un mot qui ne fait pas référence au découpage territorial vaudois, mais au quartier version new-yorkaise. Son principe est de créer un bomber, autrement dit un blouson de pilote, aux couleurs d’une personne, d’un groupe ou d’une institution qui créent du lien social dans leur quartier. «Ce vêtement de facture unique, dont seule la doublure intérieure est personnalisée, permettra à celui qui le porte de raconter une histoire, un projet, une vie.»

À l’image d’Alexandre Kaspar, choisi pour recevoir la quatrième veste de Dstrict. Cofondateur du collectif Hapax 21, qui organise des happenings culturels, et responsable du Bar de la Parenthèse, cave à la pointe des musiques actuelles, il habite le quartier et participe activement à son animation. Sa tâche, choisir le tissu de la doublure. «Mon père est Suisse, ma mère Tunisienne, un mélange de cultures qui fait ce que je suis, même si je me sens avant tout d’ici, de cette ville où il se passe tant de choses. J’ai donc choisi la fouta, tissu traditionnel tunisien», explique cet étudiant en histoire de l’art qui a aussi tatoué deux signes berbères sur ses doigts en hommage à sa grand-mère.

«Le bomber est unique, il peut être porté, échangé ou exposé»

À la machine à coudre, il y a Ousseni Coulibaly. Issu d’une famille de griots du Burkina Faso, il est aussi habile en artisanat qu’en musique. S’il travaille dans la construction pour assurer ses fins de mois, il prend du temps pour confectionner ces bombers dans l’atelier de l’Escabeau, un magasin associatif de Rive qui propose des produits artisanaux issus du marché équitable. Il a ramené d’Afrique des wax, tissus aux motifs très colorés, qui ornent la première veste imaginée par Raphaël Vian. «Elle est réversible. Le jour, je la porte noir classique, la nuit, côté foufou», rigole celui qui projette d’étendre son action à d’autres quartiers et pourquoi pas d’autres villes. À Rive, la demande est déjà forte puisqu’il est question de créer un bomber pour Rive-Jazzy, les Pirates et même pour le Musée du Léman, inspiré par Smoke on the Water, la chanson des Deep Purple. «Mais je ne veux pas faire des séries, comme des T-shirts «staff» pour un événement. Le bomber est unique, il peut être porté, échangé ou exposé», explique Raphaël Vian, qui a reçu un petit coup de pouce de la Commune. «Parce que cette démarche visant à valoriser l’identité d’un quartier est originale. Elle est hyperlocale, réalisée sur place, s’adresse à des gens très différents et Raphaël Vian sait la faire vivre sur les réseaux sociaux», résume Anne-Catherine Crisinel Merz, adjointe au chef du Service enfance, logement et cohésion sociale. (24 heures)