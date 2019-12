Des bus «propres» roulent sur le réseau morgien

«Au gré des remplacements des véhicules et dans le cadre de nos projets, nous profitons des opportunités pour exploiter une flotte d’autobus de plus en plus propre.» Pour les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC), l’amélioration de l’efficience énergétique est devenue une préoccupation majeure.

C’est pourquoi la compagnie vient de mettre en service quatre bus – trois pour les lignes urbaines et un pour le réseau régional – équipés d’un pack hybride avec système de récupération d’énergie au freinage. Cette motorisation permet des économies de carburant de l’ordre de 8%.

Vers une conversion de tout le parc?

Un premier pas qui va partiellement dans le sens du postulat déposé à Morges par le Parti socialiste et Indépendants de gauche (PSIG) lors de la dernière séance du Conseil, début décembre. Le texte demande notamment à la Municipalité – via sa représentation au conseil d’administration des MBC – d’étudier l’implication d’une conversion de l’ensemble des véhicules des transports publics de moteurs thermiques vers l’électrique ou toute autre technique innovante permettant une diminution des émissions de CO2.

L’électrique justement, les MBC s’y étaient essayés durant deux semaines en début d’année avec un bus zéro émission. Avec un bilan mitigé.

Coût et autonomie peu satisfaisants

«Si cette technologie possède des atouts indéniables en termes d’émissions sonores et gazeuses, le test effectué a montré qu’elle est toujours coûteuse et que l’autonomie n’est pas encore satisfaisante pour des lignes urbaines avec une cadence élevée, précise la compagnie. Les résultats de ces essais sont cependant encourageants et motivent la direction des MBC à étudier encore plus finement les possibilités offertes par le marché.»

Les transports publics de la région semblent ainsi déterminés à poursuivre dans cette direction. Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau dépôt routier à Denges, des options claires ont été prises pour permettre, à terme, l’exploitation d’une flotte entièrement électrique, soit à batteries, soit à l’hydrogène.