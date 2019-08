Des calculs d'épicier pour la «cabane» des Chapuisat

Pour qui connaît Saint-Prex, la cabane des Chapuisat est presque un mythe. Sur 25 m2 , les quatre parois de bois dressées par le grand-père en 1935 ne paient pas de mine, sauf que l’endroit est magique, les pieds dans l’eau sur une parcelle communale quasi sans voisins. La famille Chapuisat a bénéficié de la zone toutes ces années contre une location symbolique de 20 francs par an, avec, à l’origine, un «bail» à renouveler de six ans en six ans.

«À l’époque, il s’agissait pour les autorités de favoriser une activité de pêche, mais aussi de garde-port», explique le syndic, Daniel Mosini. «Cette situation a duré pendant de nombreuses décennies à la satisfaction de tous, mais une fois que la pêche a cessé au milieu des années 2000, il était normal que la Commune récupère cet endroit, et en particulier sa parcelle.»

Haut lieu familial

Une volonté que le propriétaire actuel, Pierre-Albert «Gabet» Chapuisat, comprend volontiers, même s’il a fallu y mettre les formes et le temps. «Nous, on l’aurait bien gardé, car ce lieu a accompagné notre famille durant 80 ans. C’est là qu’on se retrouvait, que les fêtes de famille avaient lieu. Là que Stéphane a appris le foot avec mon père qui était omniprésent, entre l’école située juste en face dont il était le concierge et le cabanon où il cumulait les rôles de pêcheur et de garde-port.»

«Ce n’est pas moi qui ai fixé le prix, mais un expert indépendant»

Consciente de la valeur «patrimoniale» et émotionnelle du site, la Commune – propriétaire de la parcelle – a mandaté un architecte indépendant qui a fixé la valeur de la cabane à 48'000 francs. Beaucoup trop pour une majorité d’élus du Conseil communal, qui l’ont fait savoir à leur Exécutif mercredi 28 août en y voyant un cadeau. «J’ai l’impression qu’il y a de vieilles jalousies alors que ce n’est pas moi qui ai fixé le prix, mais un expert indépendant, explique Pierre-Albert Chapuisat. J’attends de voir ce que va me dire le syndic, mais je n’accepterai par n’importe quoi.»

Renouer le dialogue

Dans un vote consultatif, les conseillers ont estimé qu’un montant entre 10'000 et 25'000 francs serait déjà bien suffisant, sifflant hors-jeu une Municipalité contrainte de retirer son préavis au milieu de la partie. «La question est de savoir si l’on parle de quatre planches de bois qui ne valent rien ou d’un historique familial de 80 ans», résume le syndic, qui dit avoir entendu le message de son Conseil et déjà pris contact avec Gabet Chapuisat pour «relancer un dialogue serein».

Souvent montré à la télévision lors de reportages ou d’articles sur les deux vedettes qu’ont été Pierre-Albert puis surtout Stéphane Chapuisat – vainqueur de la Ligue des champions avec Dortmund –, le cabanon est connu loin à la ronde. «À un moment donné, il y avait du monde tous les jours et beaucoup d’apéros. C’était le bistrot le plus fréquenté du village», glisse Gabet mi-amusé, mi-agacé à l’idée de devoir disputer les prolongations d’un match qui semblait gagné d’avance, puisque soutenu par la Municipalité ainsi que les deux commissions chargées de l’étude du dossier.

Qui laisse également dans l’attente les trois pêcheurs professionnels désignés pour redonner vie à une cabane qui a toujours été entretenue et généreusement fleurie par la maman de l’ancien footballeur, elle qui avait aussi l’habitude de soulever la coupe lors du concours des balcons fleuris.