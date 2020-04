Des «chuteurs» vont patrouiller à Nyon le week-end

Bientôt, des citoyennes et citoyens devraient sillonner les rues et les recoins de la ville de Nyon où se rassemblent, en fin de semaine, des jeunes et des moins jeunes. Police Nyon Région pourra en effet compter sur des répondants de nuit, soit des civils qui pourront partiellement décharger ses agents de ces patrouilles nocturnes.

Collaboration efficace

«Ces personnes ne peuvent ni réprimer ni amender les citoyens. Mais elles peuvent intervenir par le dialogue, l’information, la modération. En fait, ce sont des «chuteurs», pour dire «chut» aux noctambules, car le bruit est la principale nuisance nocturne en ville», explique Roxane Faraut Linares, présidente de Police Nyon Région. Ces répondants ne seront pas mobilisés lors des soirées de promos scolaires au bord du lac ou lors des grands rassemblements. «Sur ce plan, la collaboration est déjà très efficace entre la police et le Service de la cohésion sociale, qui assure prévention et présence lors de ces soirées. Les répondants de nuit seront plutôt orientés à des endroits qui posent des problèmes récurrents, comme la remontée de la rue de la Porcelaine, après les spectacles et bastringues du quartier de Rive», précise celle qui est aussi municipale de la Sécurité à Nyon.

La Ville espère obtenir le même résultat qu’à Yverdon-les-Bains. La Police Nord Vaudois collabore en effet depuis 2016 avec des médiateurs nocturnes, qui sillonnent le centre-ville en binôme. En janvier 2020, 19 citoyens assuraient ce service qui a porté ses fruits puisque la ville a effectivement enregistré une baisse des incivilités les soirs de médiation et une augmentation du sentiment de sécurité.

Les «chuteurs» nyonnais devaient entrer en scène cet été, mais le coronavirus est venu bousculer le calendrier. Le recrutement – on cherche entre 15 et 20 personnes de tous profils – a été suspendu et les quatre journées de formation reportées.