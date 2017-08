Des jeunes alpinistes apprivoisent l’Himalaya

L’expédition restera à jamais gravée dans leurs souvenirs. Les neuf jeunes originaires de la région nyonnaise partis le 10 juillet dernier pour un voyage de cinq semaines dans l’Himalaya indien ont atterri sains et saufs mercredi à Genève. Ils sont tous membres de la section La Dôle du Club alpin suisse. Leur périple les a conduits à explorer les contrées sauvages de la vallée du Lahaul. «Nous nous sommes souvent sentis comme des pionniers du XIXe siècle découvrant des territoires encore vierges de tout passage humain», confie à chaud Manuel Froidevaux, chef de l’expédition.

Deux sommets de 6000 mètres

Durant leur expédition, les jeunes aventuriers, accompagnés de trois encadrants, ont dompté deux sommets perchés à 6000 mètres d’altitude, ainsi que deux autres, situés entre 5100 et 5600 m. L’un des deux 6000 mètres n’avait semble-t-il jamais été gravi auparavant. «Nous avons également eu la bonne surprise de découvrir de superbes falaises de granit, idéales pour faire de l’escalade», souligne Manuel Froidevaux. Une présentation publique du voyage avec visionnage de films et photos devrait être organisée entre septembre et octobre.

Mis à part les petits bobos habituels et quelques ennuis de digestion durant les premiers jours, aucun incident grave n’est venu émailler le voyage. «Nous avons eu aussi beaucoup de chance avec la météo, qui a presque toujours été de notre côté», ajoute le chef d’expédition.

Au final, le plus dur a peut-être été d’obtenir du gouvernement indien les permis d’ascension nécessaires pour voyager dans ces territoires. Dix jours avant le départ, l’équipe a dû ainsi revoir tous ses plans initiaux. Les autorités indiennes avaient en effet refusé de leur octroyer un permis pour la région du Kinnaur, située trop proche de la frontière chinoise. (24 heures)