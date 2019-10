Des maisons bâclées soulèvent la colère

À Tannay, elle a «dû allaiter devant les ouvriers»

La détresse est perceptible chez ce couple habitant une maison Edifea à Tannay (VD). «Nous devions entrer dans notre villa le 31 mai 2018. Et nous sommes entrés dans un chantier non terminé le 19 juillet 2018», détaillent Charles* et Sarah*.



Cette jeune femme est alors enceinte de huit mois et demi. Elle accouche le 3 août. Et tente de se reposer tant bien que mal. Sarah est contrainte d’allaiter devant les ouvriers passant et repassant pour effectuer des finitions. Le nourrisson vit ses premières semaines au milieu des poussières et de produits nocifs.



Une année après, leur colère reste vive. Et le chantier n’est toujours pas achevé!



«Nous avons cinq classeurs fédéraux d’e-mails», résume Charles. «Les défauts ont été pris en charge par les mandataires, réagit Touimi Benjelloun. Et le dossier est complexe et émotionnel.»



Propriétaire dans la commune voisine de Founex, Benjamin Gauthier énumère les malfaçons dont il estime être victime. Une liste à la Prévert: 14 cm de niveau de terrasse entre l’avant et l’arrière, et il aura fallu pas moins de neuf mois pour régler partiellement ce problème; vitres extérieures rayées; attente de pose de store depuis le 1er mai 2018 dans les combles; écoulement d’eau au garage à cause d’une pente qui fait stagner l’eau qui remonte par le béton; pas de finition de la toiture; grosse pièce métallique qui s’est détachée du mur de la maison et a failli blesser un ouvrier travaillant sur place.



Mais Edifea n’entend pas «entrer en matière sur ce litige». Car, ajoute Touimi Benjelloun, le propriétaire a supprimé un grand nombre de prestations, et en particulier des aménagements extérieurs et intérieurs qui sont liés à ses problèmes. Comme dans d’autres cas, les dirigeants du groupe genevois estiment cristalliser les frustrations de tout le monde alors que d’autres entreprises ont parfois conçu ou sont intervenues dans ces chantiers.



* Prénoms d’emprunt