Des ondes plus positives à Le Vaud pour recevoir le label santé

Commune dynamique du pied du Jura, Le Vaud a rempli tous les critères pour obtenir le label Commune en santé, soutenu par le Canton de Vaud. Elle peut mettre en avant pas moins de 19 mesures prises pour favoriser la santé physique et sociale de ses habitants. Mais quand le moment est venu de remettre cette distinction aux autorités, lors du Conseil communal du 4 avril dernier, certains ont toussé.

Surtout Olivier Pahud, qui a vivement critiqué cette démarche, à ses yeux totalement contradictoire avec le projet des autorités locales d’installer une antenne de téléphonie mobile au cœur du village. Un projet, mis à l’enquête l’été dernier, qui avait suscité de nombreuses oppositions, dont celle, collective, de plus de 400 habitants. Ces derniers craignaient que les ondes diffusées depuis ce mât de 25 mètres de hauteur ne nuisent à leur santé et à la valeur immobilière de leur bien. C’est pourtant pour répondre à des citoyens mécontents de la mauvaise réception sur le territoire de la commune que les autorités avaient lancé ce projet pour les opérateurs Salt et Swisscom, sur une parcelle communale située sur la route des Montagnes.

Le coup d’éclat d’Olivier Pahud, qui avait déménagé à Le Vaud car il est électrosensible et pensait y trouver une campagne dépourvue d’antennes, avait conduit la Commune et Unisanté à reporter la remise du label. «Il y avait une certaine tension et nous ne voulions pas être instrumentalisés dans cette affaire. Nous avons donc suggéré à la Municipalité de se donner du temps et de recevoir le label lors d’un moment festif», explique Myriam Pasche, cocheffe du Département promotion de la santé et prévention.

Un accord de paix ayant été passé avec l’opposant, le label sera finalement remis le 22 juin, lors d’une grande journée santé organisée en collaboration avec le club de gymnastique des Coudes cassés! (24 heures)