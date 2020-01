Des petits magasins forcés de fermer le dimanche

Faire ses courses le dimanche matin dans les magasins Volg à Apples, Éclépens ou Founex, c’est fini. Et pour cause: lors d’un contrôle aléatoire cet été, le Service de l’emploi a constaté que l’ouverture dominicale des épiceries était contraire à la loi sur le travail. «Ils sont passés entre les mailles du filet plus longtemps que les autres, commente Denis Pittet, délégué à la communication du Département de l’économie, de l’innovation et du sport. Le sujet est quelque peu émotionnel, car il y a parfois un réel besoin, mais les commerces vont devoir se plier à la législation.»

Pour faire simple, s’il existe des exceptions pour les entreprises familiales ou dans des zones dites touristiques comme Ouchy, les magasins ne sont pas autorisés à ouvrir le jour du Seigneur dans le canton. Ce que regrette la gérante de l’enseigne d’Apples, Fabienne Bernard. «Les gens aimaient bien passer acheter leur croissant le dimanche, confie-t-elle. On était d’ailleurs le seul commerce du village à offrir cette possibilité. De plus, les personnes qui travaillaient à ce moment n’y étaient pas obligées. On ne mobilisait que des employés qui en manifestaient l’envie, comme des étudiants ou des mères de famille au sein desquelles le père s’occupait des enfants.»

Pas un drame

Si Fabienne Bernard déplore cette décision, elle constate que les doléances des clients n’ont pas été trop nombreuses. «Certains ont trouvé dommage de ne plus pouvoir venir acheter leur pain frais, mais la plupart se sont plutôt dits contents pour nous, assure-t-elle. Ils estiment qu’on en fait déjà assez et qu’on mérite de passer un peu plus de temps en famille.»

Même son de cloche du côté d’Éclépens, où la nouvelle n’a pas été accueillie comme un drame chez les habitants. «On viendra dorénavant le samedi après-midi», pouvait-on entendre dans l’épicerie du centre du village. Ici aussi, Volg était la seule adresse à ouvrir ses portes le dimanche. Heureusement pour les locaux, un petit magasin prendra le relais prochainement à La Sarraz, un kilomètre et demi plus loin.

Règlements différents selon les régions

Du côté de la direction de Volg, qui possède 580 filiales en Suisse, on prend acte de la décision du Service de l’emploi. «Les autorités nous ont exposé la situation, explique Martin Jakob, responsable pour la Romandie. Il faut savoir qu’en Suisse les règlements sont différents selon les régions et on n’a pas réalisé que cette interdiction était en vigueur dans le canton de Vaud. Il n’est évidemment pas dans les principes de notre entreprise d’ignorer la loi. L’État nous a laissé quelques mois pour nous occuper du problème, ce qui nous a permis d’informer le personnel ainsi que les habitants des villages concernés.»

À noter que les commerces d’Apples, d’Éclépens et de Founex ne sont pas les seuls touchés par ce changement. À Chardonne, Grandson et Onnens, les magasins Volg devront également afficher fermé le septième jour de la semaine.