Des recettes fiscales plus importantes que prévu

Le municipal des Finances de la Ville de Gland, Gilles Davoine, a le sourire. Le montant des revenus 2017, de 67,75 millions, dépasse celui des charges (65,46 millions). Le total des recettes fiscales et des intérêts compensatoires est supérieur de 5,57 millions au montant budgété. Les causes principales sont des recettes conjoncturelles très fortes et des rattrapages fiscaux importants. Les recettes provenant des personnes morales sont, en revanche, en dessous des attentes (1,18 million de moins par rapport au budget). Gilles Davoine relève que le résultat de l’exercice comprend une dotation de la provision pour débiteurs douteux de 1,128 million.

Ce sont les rentrées fiscales des impôts sur les successions et donations, sur la fortune, sur les droits de mutation et sur les gains immobiliers qui expliquent ce résultat qualifié d’exceptionnel par la Municipalité de Gland. Mais ce qui réjouit le plus le grand argentier de la Ville, c’est que la marge d’autofinancement se monte dés-ormais à 7 millions. «En 2017, nous avons pu couvrir 90% de nos investissements sans recourir à l’emprunt», précise-t-il.

La hausse des charges entre 2016 (58,22 millions) et 2017 a surtout concerné des amortissements et participations à des collectivités. Quant à la dette, elle est stable, à 4776 francs par habitant (moyenne vaudoise à 7368 francs fin 2016). La situation est donc jugée très satisfaisante. Mais autant le municipal que la Commission des finances remarquent que ce résultat positif est lié à des recettes conjoncturelles. La prudence reste dont de mise. (24 heures)