Des sacs à commissions comme tickets de bus!

Si les habitants de la couronne morgienne – et bien d’autres avec eux – s’entassent sans rechigner dans les bus durant la semaine, la majorité les délaissent le samedi pour se mettre au volant. C’est le constat des douze communes qui financent les lignes de bus autour du chef-lieu et qui aimeraient doper l’affluence lors de cette journée dévolue aux loisirs et aux achats.

«Quand on voit à quel point l’accès au centre-ville est compliqué, il y a une «fenêtre» pour faire évoluer les comportements»

«À tort ou à raison, beaucoup de gens estiment que les bus sont faits pour se rendre au travail, mais pas forcément pour aller au marché ou au cinéma», analyse Laetitia Bettex, urbaniste à la Ville de Morges et responsable d’un groupe de travail qui implique les Communes concernées, Région Morges et l’exploitant des lignes (la compagnie MBC). «Quand on voit à quel point l’accès au centre-ville est compliqué, comme c’est le cas en ce moment à Morges, où les contraintes de stationnement sont nombreuses, il y a une «fenêtre» pour faire évoluer les comportements.»

Sensibiliser les usagers dans un premier temps, c’est ce qu’ambitionne l’opération qui sera menée ce samedi lors du Grand Marché d’automne, l’un des rendez-vous phares du commerce régional, avec les deux rues principales de la ville entièrement dévolues aux achats, qu’il s’agisse des marchands ou des boutiques. «Nous allons tenir un stand qui proposera la vente de 450 sacs à commissions en tissu pour le prix de 25 francs, détaille Laetitia Bettex. Le sac fera office de ticket de bus «gratuit» le samedi durant un an pour les zones 30 à 33, qui englobent un bassin de population important avec des localités comme Saint-Prex, Échandens ou Tolochenaz. D’après nos calculs, le coût du sac – qu’il faut prendre avec soi – est amorti après deux ou trois samedis en fonction ou non d’un abonnement demi-tarif.»

«Les commerçants ont particulièrement bien joué le jeu»

Et l’engouement (qu’il s’agira de vérifier samedi) semble au rendez-vous, puisque le concours offrant 50 sacs supplémentaires a été un succès et que des exemplaires ont été réservés. «Ce n’était pas prévu au départ, mais des habitants seront à la marche pour le climat ou simplement absents. Nous les avons placés sur une liste d’attente s’il devait nous rester un petit stock. Il faut dire que l’information a déjà circulé et les commerçants ont particulièrement bien joué le jeu sur ce point, car ils y voient aussi un avantage.»

Le coût de l’opération se monte à 80'000 francs, répartis entre les Communes, soit le manque à gagner pour Mobilis. «Mais ce chiffre est plus comptable que réel, car des bus supplémentaires ne seront pas engagés pour autant, et plus les gens voyagent, plus les rétrocessions sont élevées. Et, par rapport aux millions qui sont engagés chaque année pour financer les transports publics, c’est aussi une campagne de communication à plus large échelle qui est ainsi rendue possible à bon compte et rentre parfaitement dans les préoccupations environnementales du moment», estime Laetitia Bettex.