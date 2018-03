Des studios loués à un prix stupéfiant

En avril 2017, le syndic de Nyon Daniel Rossellat se réjouissait de voir qu’un immeuble en construction près de la gare allait comprendre 49 studios destinés en priorité à des étudiants dans une ville où la cherté des loyers fait fuir jeunes habitants et familles. Or aujourd’hui, quand on cherche sur Internet à louer ces studios de la Résidence Grand Huit, un prix absolument stupéfiant s’affiche à l’écran: 2300 francs! Une sacrée somme pour un appartement de 30 m2!

L’appartement signé des architectes Mangeat et Wahlen a beau être élégant et ingénieux grâce à des panneaux coulissants économisant la place, il ne peut décemment atteindre un prix pareil. «C’est un loyer atroce, mais il ne concerne qu’une partie des studios, qui ont été loués à une société. Les autres sont moitié moins chers», rassure l’architecte Pierre Wahlen.

Le maître d’ouvrage, le fonds immobilier Foncipars UBS, a en effet loué une dizaine de ces studios à la société At Home Switzerland, qui les sous-loue en tant que studios meublés avec service hôtelier. La clientèle visée, des hommes d’affaires, des expatriés en recherche de logement ou des stagiaires en séjour de courte durée, mais d’au moins trois mois.

Les autres 30 studios sont partis comme des petits pains. La fourchette des prix va de 1150 francs plus charges à 1290 francs pour six studios avec balcon. Pas vraiment bon marché, mais abordable. «Ces studios ont été pris d’assaut. ll n’y a que deux ou trois étudiants parmi les locataires, mais beaucoup de jeunes célibataires qui ont un premier emploi», explique-t-on à la régie Bernard Nicod. D’ici à 2020, dans la deuxième étape de la construction, 19 autres studios seront encore mis sur le marché. (24 heures)