Deux départs à l’Exécutif du Conseil régional

Élue à l’Exécutif du Conseil régional du district de Nyon au début de cette législature en 2016, Dominique-Ella Christin, en charge de la communication et des relations publiques, a constaté que cette fonction pouvait s’avérer difficile à concilier avec ses responsabilités de municipale à Prangins. Elle renonce donc à son mandat. Et François Debluë, syndic de Founex, responsable de l’environnement et des ressources régionales depuis mai 2014, a décidé de réduire ses engagements politiques et associatifs pour des raisons de santé.

François Debluë tient toutefois à rassurer ses concitoyens. «Ce n’est pas trop grave. J’ai une névrite vestibulaire. Il s’agit d’un problème de l’oreille interne, qui peut provoquer des pertes d’équilibre. On ne connaît pas les causes précises, mais on sait que le surmenage en fait partie.»

Le syndic de Founex va se concentrer sur les affaires de sa commune. «Cette fonction était très intéressante, mais chronophage. Elle me prenait plus de temps que la syndicature». Ces derniers mois, François Debluë s’était fortement engagé dans la participation de la région aux Assises européennes de la transition énergétique. Entre mai 2014 et juin 2016, ce membre du PLR occupait en plus un siège de député au Grand Conseil.

«Ce n’est pas à cause de la charge de travail que je quitte ce poste mais parce que le fait de porter une double casquette m’a parfois mis dans une situation délicate»

Dominique-Ella Christin, qui est également députée Vert’libérale, invoque le cumul de deux mandats à l'exécutif pour expliquer sa démission. «Ce n’est pas à cause de la charge de travail que je quitte ce poste mais parce que le fait de porter une double casquette m’a parfois mis dans une situation délicate».

La municipale de Prangins précise toutefois qu’il n’y a pas eu divergences d’opinions entre sa commune et le Conseil régional au sujet de tel ou tel dossier, mais de confusion des rôles. «Nous tirons tous à la même corde. Si les rôles du Conseil régional et des communes sont bien définis dès le départ et que chacun les respecte, il n’y a pas de problème.» (24 heures)