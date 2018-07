Double touche féminine pour le tourisme morgien

Alors que Morges et sa région ne manquent jamais une occasion de mettre en avant une vocation touristique, il n’y avait plus vraiment de pilotes dans l’avion dans les deux structures de promotion depuis un an. Le président de Morges Région Tourisme assure en effet l’intérim depuis le licenciement de sa directrice, en avril 2017, alors que l’Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) était à la recherche de la perle rare en raison du départ de l’ancien titulaire.

En l’espace d’une petite semaine, la nomination de deux femmes a permis de combler cette lacune, Jacqueline Ritzmann étant appelée à reprendre l’office morgien en septembre, alors que Véronique Hermanjat a déjà rejoint les bureaux de l’association régionale à Cossonay.

En effet, si les liens entre les deux structures sont évidents, elles fonctionnent pourtant de manière indépendante. «Il n’y a pas de doublons», assure Oscar Cherbuin, directeur de l’ARCAM, qui perçoit notamment la taxe de séjour dans le district. «Morges Région Tourisme assure la promotion au long cours alors que nous développons des projets spécifiques.» Si Jacqueline Ritzmann, actuelle responsable de Léman Centre, à Crissier, a pour mission de vendre la destination Morges dans son ensemble, la spécialiste du tourisme qu’est sa collègue doit en particulier mener à chef le programme Slow Destination, qui comprend huit projets et veut installer le district comme pionnier du tourisme «lent» et qualitatif, où l’on prend le temps d’aller à la découverte des richesses locales.

À Morges, Jacqueline Ritzmann n’aura pas vraiment le temps de flâner, puisqu’elle reprendra un office avec de nombreux chantiers ouverts. À commencer par celui de son bâtiment, dont la rénovation est suspendue aux décisions politiques. «À 51 ans, ce défi tombe au bon moment pour moi», explique celle qui a rejoint le groupe Coop comme responsable marketing de Pasta Gala, à… Morges. «Je me réjouis de développer l’équipe en place et de revenir à ce qui était mon premier métier avant de me tourner vers l’hôtellerie. Cette région est magnifique et je pense que son terroir est un moyen en or pour la valoriser.» (24 heures)