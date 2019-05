Du nouveau pour les dix ans du Poprock Festival

Qui aurait cru qu’un festival de musique pop rock, organisé dans un petit village, à l’abri d’un simple hangar agricole, réussisse à avoir du succès aussi longtemps? Fondateur de la manifestation, Christophe Etter a tenu le festival à bout de bras pendant les neuf premières éditions. Pour Gianni Marqui, lui succéder à l’occasion des 10 ans de l’événement est un sacré challenge. Mais le nouveau président du comité d’organisation a de la bouteille.

«J’ai commencé comme bénévole au Paléo dans les années 90. Pendant plus de 15 ans, j’ai fonctionné comme roadie de la scène du Dôme. Puis j’ai donné des coups de main à l’infrastructure du Caribana et du Jval», raconte Gianni Marqui, par ailleurs chanteur et guitariste. À l’entendre, le festival est entre de bonnes mains.

Un coup d’œil sur l’affiche suffit à rassurer ceux qui auraient des doutes sur la qualité de la programmation. Parmi les 14 artistes invités, qui se produiront sur trois soirées (du jeudi 23 au samedi 25), on trouve quelques noms connus, comme Charlotte Parfois ou Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, des perles à découvrir, comme Dana, Marvinca et Huge Puppies, et quelques talents confirmés, comme Big Bone, Dylem, Stef Pasternak ou Greg’s Factory. Et bien sûr, il y aura l’habituelle finale du concours des jeunes talents, qui auront la possibilité de jouer en fin de journée et de profiter un moment du grand public.

Au niveau de l’accueil, il y aura plus de bars, plus de traiteurs, un nouvel espace VIP, une nouvelle déco et une deuxième petite scène plus accrocheuse. La Jeunesse de Gilly aura son stand. Et comme l’esprit pop rock n’est pas cloisonné, la fanfare de Gilly-Bursins jouera sa partition. (24 Heures)